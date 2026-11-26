La Ville de Sainte-Julie a procédé à la levée de l’avis préventif en vigueur depuis ce matin puisque les analyses effectuées par le laboratoire mobile d’Urgence-Environnement indiquent que la situation est maintenant «sous contrôle».

On indique dans le message que les résultats obtenus «démontrent que la qualité de l’air ne présente aucun risque pour la santé. Les odeurs et la fumée observées plus tôt dans certains secteurs se sont dissipées et aucune mesure préventive particulière n’est désormais requise», a fait savoir la Ville via ses réseaux sociaux.

La Municipalité a donc mis fin aux consignes émises précédemment concernant la fermeture des fenêtres, l’arrêt des systèmes de ventilation et la limitation des activités extérieures.