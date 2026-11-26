Un don de 250 000 $ arrivé sans avoir été sollicité a donné des ailes au Centre 4 Poches de Boucherville. Cette contribution inattendue d’une fondation a amené l’organisme à voir plus grand et à planifier un agrandissement de 800 000$ qui lui permettra d’offrir du répit à environ 25 familles supplémentaires de la Montérégie.

Annoncé officiellement le 26 novembre, le projet baptisé «Bâtir du répit» répond à un besoin devenu criant pour le Centre qui fait face à une demande grandissante. En août dernier, 176 familles figuraient sur sa liste d’attente, dont 128 pour les services de répit et 48 pour le Programme 21 ans +. Le délai moyen avant d’obtenir une place atteint maintenant sept ans.

«On n’avait pas prévu ce don. C’est arrivé comme une belle surprise. Ça nous a permis de rêver grand et de réfléchir à ce qu’on pouvait faire pour aider davantage de familles», rapporte Vicky Beauchamp, directrice générale du Centre 4 Poches.

Ce don majeur et inattendu de 250 000$ a été versé en décembre 2025 par la Fondation Famille Savare. La donatrice souhaitait que cet argent permette au centre d’offrir ses services à un plus grand nombre de familles. «Son désir était vraiment de donner au suivant. C’était sa seule exigence», précise la directrice générale.

Emmanuelle Savara connaît très bien la réalité des parents proches aidants d’enfant différent, ayant elle-même bénéficié des services du Centre 4 Poches durant quelques années, et fait aussi partie du CA.

Roger Maisonneuve, président du CA du Centre, et Vicky Beauchamp, dg. (Photo : La Relève – Diane Lapointe)

Projet de 800 000$

Le projet évalué à 800 000$ a franchi plusieurs étapes. À ce jour, la moitié du financement nécessaire à sa réalisation a été amassée. Il a aussi obtenu l’appui de la Fondation J.A. De Sève et d’une autre fondation qui préfère garder l’anonymat. La direction du centre est confiante de réunir le reste de la somme d’ici peu.

Chaque pied carré compte

Le Centre ne pouvait pratiquement plus gagner d’espace au sol. L’agrandissement réalisé en 2006 avait déjà permis d’augmenter sa capacité d’accueil, mais certaines chambres avaient été aménagées pour deux participants. Or, cette formule ne convient pas toujours à une clientèle qui présente des besoins particuliers et des niveaux d’autonomie très différents, explique Roger Maisonneuve, cofondateur et président du conseil d’administration.

La solution retenue consiste donc à construire un deuxième étage sur la partie avant du bâtiment pour y transférer les bureaux administratifs, la salle des employés et une salle de rencontre. Le rez-de-chaussée pourra ainsi être entièrement consacré aux participants.

Six nouvelles chambres individuelles seront aménagées, portant de 12 à 18 le nombre de participants pouvant dormir au Centre en même temps. Une salle d’activités multifonctionnelle, une aire d’accueil mieux adaptée aux personnes à mobilité réduite et un espace sécurisé pour la préparation et l’administration des médicaments font également partie des travaux.

«Chaque pied carré du rez-de-chaussée va être dédié à 100% aux participants. C’est vraiment ça, notre objectif», souligne Mme Beauchamp.

La nouvelle salle polyvalente servira notamment aux activités de jour, au camp de jour et au Programme 21 ans +. Elle offrira aussi davantage de possibilités pour les activités de répit.

Une attente de sept ans

Roger Maisonneuve, président du CA du Centre, et sa fille Joëlle (Photo : La Relève – Diane Lapointe)

Pour Roger Maisonneuve, l’agrandissement répond à une véritable nécessité.

«Derrière chacune des familles sur notre liste d’attente, il y a des parents, des frères et des sœurs qui portent une responsabilité immense au quotidien», rappelle-t-il.

Cette réalité des familles, il la connaît bien. Sa fille aujourd’hui âgée de 45 ans, fait partie des participantes du Centre depuis ses débuts, en 1992.

Le Centre accueille actuellement 75 familles. Avec les nouvelles installations, il espère en desservir environ 25 de plus, soit de 12 à 15 familles supplémentaires au service de répit, et de 10 à 12 autres familles grâce à la salle polyvalente utilisée au répit, aux camps de jour et au Programme 21 ans+.

Les participants peuvent fréquenter le Centre bien au-delà de leur 21e anniversaire, soit jusqu’à ce qu’un placement devienne nécessaire ou qu’ils décèdent, contrairement à d’autres ressources.

«Une fois qu’ils ont leur place, ils ont leur place à vie. C’est leur deuxième maison», résume Roger Maisonneuve.

C’est notamment pour cette raison que la liste d’attente est si longue. Mais pour bien des familles, cette ressource peut faire une grande différence entre le maintien à la maison et un placement en établissement.

2028

Les travaux devraient commencer au printemps 2027 et se terminer à la fin de l’année. L’intégration des nouveaux participants se fera graduellement en 2028.

L’agrandissement et l’ajout de 25 familles entraîneront aussi la création de 20 à 25 emplois, principalement dans le domaine de l’éducation spécialisée et des services aux participants. Il emploie actuellement quelque 80 éducateurs.

Le centre dispose actuellement d’un budget d’environ 2 M$, dont 80 à 90% sont consacrés aux salaires.

Le Centre 4 Poches espère célébrer son 35<@V>e<@$p> anniversaire et inaugurer en même temps ses installations agrandies et revitalisées.