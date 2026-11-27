Bernard Bray a été arrêté le 25 novembre à Boucherville, 20 ans après des agressions sexuelles survenues à Ahuntsic-Cartierville et Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, à Montréal. La Section des agressions sexuelles du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) est maintenant à la recherche d’autres victimes potentielles de l’homme âgé de 73 ans.

Le présumé agresseur fait face à des accusations de séquestration, d’agressions sexuelles et d’introduction par effraction. Il mesure 1,70 m et pèse 90 kg. Il a les cheveux gris et les yeux verts. Les enquêteurs ont des raisons de croire que Bernard Bray aurait pu faire d’autres victimes.

Étant donné que plusieurs victimes ont été identifiées, la structure de gestion des enquêtes sur les crimes en série (GECS), coordonnée par la Sûreté du Québec, a été déployée.

Bernard Bray en 2008. (Photo : gracieuseté)

Le SPVM a diffusé deux photos de lui puisque son apparence a changé au fil des années, soit en 2008 et aujourd’hui.

Toute personne qui aurait été victime ou qui connaît quelqu’un qui aurait pu être victime de Bernard Bray est invitée à communiquer avec le 911 ou directement avec la Section des agressions sexuelles du SPVM au 514 799-7225.

Toute autre personne qui souhaite partager, de façon anonyme et confidentielle, de l’information peut le faire en contactant Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou via le formulaire de signalement disponible sur le site infocrimemontreal.ca.