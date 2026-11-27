De l’entreprise familiale fondée à Longueuil en 1969 à un acteur majeur de la réfrigération commerciale et industrielle, Zéro-C a bâti sa réputation sur l’innovation et l’efficacité énergétique. Aujourd’hui établie à Saint-Bruno-de-Montarville, l’entreprise compte près de 300 employés et poursuit sa croissance en misant notamment sur son expertise dans les systèmes au CO₂ et les marchés internationaux.

Fondée par Gabrielle et Emmanuel Bastrash, Zéro-C a progressivement élargi ses activités à la réfrigération, au chauffage, à la climatisation et à la ventilation. Sous la direction des générations suivantes, notamment Serge Bastrash, l’entreprise a diversifié son offre en intégrant des services d’ingénierie, de contrôle et d’automatisation.

David Bastrash, directeur général de Zéro-C. (Photo : gracieuseté)

Un tournant survient en 2010 avec l’installation de son premier système de réfrigération au CO₂, une technologie qui deviendra sa principale spécialité. L’année suivante, les activités commerciales et industrielles sont regroupées sous la bannière Zéro-C.

Une expertise dans le CO₂

«Nous avons choisi de développer cette expertise bien avant que le marché ne prenne véritablement son envol», explique David Bastrash, directeur général de Zéro-C.

Aujourd’hui, environ 90 % des équipements fabriqués par l’entreprise fonctionnent au CO₂, un réfrigérant naturel moins dommageable pour l’environnement que plusieurs solutions synthétiques. «Cette technologie permet aussi de récupérer plus efficacement la chaleur produite par les systèmes pour chauffer des bâtiments ou produire de l’eau chaude», indique M. Bastrash.

Le principal marché de l’entreprise demeure celui des entrepôts réfrigérés, des centres logistiques, des congélateurs industriels et des usines de transformation alimentaire, notamment les laiteries, les fromageries et les entreprises de transformation de la viande. Elle dessert également les supermarchés et les installations sportives, avec des réalisations à travers le Canada ainsi qu’aux États-Unis.

Les soubresauts causés par la guerre tarifaire ont amené Zéro-C à diversifier plus rapidement ses marchés. (Photo : gracieuseté)

Une croissance au-delà des frontières

Avec un chiffre d’affaires avoisinant les 90 M$, Zéro-C poursuit son expansion aux États-Unis, au Mexique et en Amérique latine. Paradoxalement, les tensions commerciales avec les États-Unis ont contribué à accélérer certains projets de croissance.

Plusieurs clients de la Nouvelle-Angleterre, notamment des bleuetières et des pommiculteurs, ont même fait pression auprès de leurs représentants pour que les équipements de réfrigération canadiens qu’ils utilisent soient exemptés des tarifs douaniers, y compris ceux fabriqués par Zéro-C. « Il y a beaucoup d’entreprises là-bas qui utilisent nos équipements », souligne David Bastrash.

L’entreprise envisage maintenant la construction d’une nouvelle usine d’ici deux ans, possiblement le long de l’autoroute 30, puisqu’une croissance plus rapide que prévu devrait amener ses installations actuelles, initialement conçues pour répondre aux besoins jusqu’en 2030, à atteindre leur pleine capacité dès 2028.

Une vision durable à long terme

Au-delà de sa croissance, David Bastrash souhaite que Zéro-C contribue à faire évoluer l’industrie de la réfrigération en encourageant l’adoption de réfrigérants plus respectueux de l’environnement. Il déplore que des entreprises investissent encore dans des équipements utilisant des produits appelés à être bannis, ce qui risque de provoquer leur remplacement prématuré.

«Investir dans une technologie appelée à être progressivement abandonnée peut entraîner des coûts importants à long terme. À l’inverse, miser dès maintenant sur des solutions plus durables permet de mieux préparer les installations aux exigences de demain», soutient-il.

Un bon réseau de partenaires

Les difficultés commerciales récentes lui ont également permis de mesurer toute l’importance du réseau de partenaires de l’entreprise. Fournisseurs, clients, institutions financières, ainsi que ses différents aviseurs légaux, fiscaux et financiers ont joué un rôle clé dans la recherche de solutions. Plusieurs organismes de développement économique, dont la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud, Investissement Québec et Développement économique Canada (DEC), ont également apporté un soutien précieux durant cette période.

«Je n’aurais pas cru ça. Je comprends qu’on est un client, mais j’ai senti qu’on était une équipe», confie M. Bastrash.

Près de six décennies après sa fondation, Zéro-C entend ainsi poursuivre son développement tout en mettant son expertise au service d’une industrie plus performante et durable.

« Le parcours de Zéro-C témoigne de la capacité de nos entreprises à innover et à rayonner bien au-delà de nos frontières. Dans un environnement commercial incertain, la force du réseau et la mobilisation des partenaires économiques deviennent de véritables avantages concurrentiels. » – Jean-François Lévesque, président-directeur général de la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud