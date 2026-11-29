Après 35 ans dans le milieu de l’enseignement, Diane Maurais n’avait pas envie de tourner complètement la page. Depuis cinq ans, cette résidente de Boucherville a trouvé une autre façon de faire ce qu’elle aime dans la vie: transmettre ses connaissances. C’est auprès des femmes immigrantes qu’elle enseigne le français et fait découvrir la culture québécoise. Sa passion et son engagement viennent d’être salués par le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, qui lui a décerné le prix Solange-Chalvin 2026.

Elle a été récompensée dans la catégorie «Bénévole qui accompagne des personnes en apprentissage du français au sein d’un organisme partenaire en francisation», dans le cadre de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles.

«Je ne fais pas du bénévolat pour recevoir un prix. Je le fais parce que ça me fait plaisir d’accompagner les personnes nouvellement arrivées au Québec», dit-elle en entrevue à La Relève. Elle ne s’attendait d’ailleurs pas à cette reconnaissance, qui l’a beaucoup touchée.

Après deux années de retraite, l’ancienne orthopédagogue a senti le besoin de reprendre du service. Elle avait travaillé auprès d’enfants ayant des difficultés d’apprentissage, mais aussi dans des milieux multiculturels.

Elle a découvert le Carrefour Le Moutier, et y a d’abord animé des ateliers de conversation en français. «Je me suis dit, quelle belle façon de partager mon amour du français avec des personnes nouvellement arrivées au Québec», raconte Mme Maurais. «Puis Christine Laroche m’a demandée si j’accepterais d’accompagner un groupe de femmes analphabètes issues de pays où la femme ne peut pas aller à l’école, pour leur donner des cours de base en lecture et en écriture.»

Mais au-delà de l’apprentissage, les rencontres permettent aussi de briser l’isolement. «Certaines participantes arrivent au Québec sans parler français et avec peu de contacts. Au fil des semaines, des liens se tissent. Il y a des femmes qui me disent : Diane, quand on vient au Carrefour Le Moutier, c’est un endroit où on se sent chez nous. On se sent écoutées.»

Elle a vu des femmes prendre confiance. «L’une d’elles était très réservée, puis aujourd’hui elle est une source de bonne humeur dans le groupe. «Je la regarde et je me dis : mon Dieu, jamais je n’aurais cru que cette femme-là pouvait avoir autant d’humour et de joie en elle.»

«On ne fait pas juste de la lecture et de l’écriture. Il y a vraiment un partage de ce que les femmes vivent dans leur quotidien. Ces femmes qui ont eu un parcours de vie assez difficile.»

«À un moment donné, je leur ai demandé ce qu’elles aiment au Québec, puis ce qui leur manque de leur pays. C’est incroyable d’entendre des choses qui, pour nous, c’est juste évident. Une femme m’a dit : ici, ma fille va à l’école, elle va avoir une carrière. Moi, je n’ai pas connu ça. Une autre m’a dit : ici je peux conduire une voiture, dans mon pays, je ne pouvais pas. Ces femmes-là ont commencé à lire et à écrire, et c’est fabuleux. Ça développe leur autonomie. Elles se sentent plus fières, et plus courageuses.»

Résilience

Le mot préféré de Mme Maurais est «résilience». Il résume, à ses yeux, le courage de ces personnes qui, malgré les épreuves vécues, veulent apprendre le français et se bâtir une nouvelle vie.

Ces échanges lui ont fait prendre conscience que, malgré les différences, les besoins sont souvent les mêmes. «On recherche tous de l’amour, on veut être heureux, avoir une famille, créer des liens, avoir un ancrage.»

Diane Maurais en profite aussi pour leur faire découvrir le Québec. Elle a notamment préparé un abécédaire autour de la nature québécoise et consacré une session aux auteurs-compositeurs d’ici. «Elles sont maintenant en amour avec Richard Séguin.» Elle a également organisé des visites à la bibliothèque et dans une librairie du quartier, où chaque participante a reçu un livre.

Une mission

Au départ, elle pensait consacrer seulement quelques heures par semaine au Carrefour Le Moutier. Cinq ans plus tard, elle s’y implique bien davantage et participe à d’autres activités de l’organisme, notamment l’Opération Père Noël. «Je suis là parce que j’y crois. Je crois beaucoup à la mission et à la vision de cet organisme.»

Le Carrefour Le Moutier, qui célèbre cette année 55 ans d’existence, offre des services aux personnes immigrantes ainsi qu’à toute personne traversant une période difficile. Il dessert l’ensemble de l’agglomération de Longueuil.