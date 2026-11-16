Cette année, deux options s’offrent aux résidents qui souhaitent assister un défilé de Noël.

Saint-Constant

La classique parade de Noël est de retour à Saint-Constant. Sur une distance de 6 km, vous êtes invités à voir les différentes voitures défiler pour le plus grand bonheur des petits. Le cortège passera sur la rue Wilfrid-Lamarche, la montée Saint-Régis, le boulevard Monchamp, la rue Vincent et la rue Sainte-Catherine.

5 décembre de 15h à 18h30, départ au centre municipal

Delson

Un spectacle haut en couleur vous attend à Delson. Des chars allégoriques et des personnages féeriques déambuleront dans la ville pour émerveiller petits et grands. Vous pourrez observer le défilé sur l’avenue de Delson, le boulevard Georges-Gagné, la montée des Bouleaux et la rue du Collège.

6 décembre 19h, départ au centre sportif