Depuis quelques années, la Guignolée à Varennes s’effectue exclusivement sous forme de dons d’argent. Cette méthode semble porter ses fruits puisque, l’an dernier, la somme de 56 100$ a été amassée, soit bien au-delà de l’objectif fixé de 35 000$.

Cette grande opération de solidarité afin de soutenir les familles de la communauté en situation de précarité est organisée en collaboration avec Action bénévole de Varennes et les Chevaliers de Colomb. Elle se poursuivra jusqu’au 20 décembre prochain.

Afin de participer, les citoyens et les entreprises peuvent faire un don en ligne sur la plateforme sécurisée d’Action bénévole de Varennes.

Il est à noter que les dons par chèque sont également acceptés par la poste ou en personne, du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h à 16h, ainsi que le vendredi de 9h à 12h, à l’adresse Action bénévole de Varennes, 50, rue de la Fabrique, Varennes (Québec) J3X 1R1.

Les personnes qui désirent recevoir un panier de Noël ou qui connaissent une personne dans le besoin peuvent également contacter Action bénévole de Varennes au 450 652-5256.