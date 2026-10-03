Rodolphe Lasnes est un écrivain voyageur qui est aussi rédacteur de guides de voyage et de reportages touristiques. Présentement, l’auteur qui est en résidence d’écriture à la bibliothèque municipale porte son regard littéraire en direction des îles de Boucherville et il convie la population à partir à la découverte avec lui.

La bibliothèque municipale de Boucherville offre la possibilité à des artistes de travailler en toute quiétude sur leurs projets d’écriture, tout en ayant la possibilité d’échanger avec les citoyens qui viendront à leur rencontre.

Dans le cadre de la troisième édition de ce projet, c’est l’écrivain voyageur Rodolphe Lasnes qui sera en résidence d’écriture à la bibliothèque. Il travaillera pendant son séjour à son projet de récit de voyage local, qui porte sur l’archipel d’Hochelaga, dont font partie les îles de Boucherville.

Rodolphe Lasnes est l’auteur de trois romans et son plus récent ouvrage, J’habite une île, paru aux Éditions Leméac en 2022, relate sa longue randonnée autour de l’île de Montréal.

Les amateurs de voyage et de littérature, ou même ceux qui sont simplement curieux, sont invités à venir à sa rencontre tous les lundis et mardis, de 17h à 18h, jusqu’au 15 décembre.