Peinture, sculpture, mosaïque, dessin, broderie, dentelle… Les visiteurs n’avaient pas seulement des œuvres à regarder durant les Journées de la culture à Boucherville. Ils pouvaient aussi voir des artistes à l’œuvre.

Pour cette 30e édition, quelque 25 activités se sont déroulées du 24 au 27 septembre dans différents lieux de la ville, notamment au Café Centre d’art, au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois, à la bibliothèque, à la galerie Jean-Letarte et à la maison dite Louis-H.-Lafontaine.

Le parc Pierre-Laporte accueillait également des activités artistiques tout en côtoyant les participants du Triathlon-Duathlon de Boucherville. Une zone d’animation a permis de rencontrer plusieurs artistes qui travaillaient directement devant les visiteurs. Francine Dallaire a fait découvrir le monotype. Ginette Gutkin a réalisé une mosaïque, Alain Daignault travaillait la sculpture, Osvaldo Napoli créait des sculptures avec des fils de fer, et plus encore.

Au Café Centre d’art, les visiteurs pouvaient aussi découvrir l’exposition de l’Atelier de création libre des arts visuels de Boucherville.

Le Cercle des Fermières était également de la partie avec des démonstrations d’aquarelle sur tissus, de broderie, de dentelle au fuseau, de tricot, ce qui a permis au public de voir de près des techniques du patrimoine artisanal.