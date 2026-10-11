Le 17 septembre dernier, la Ville de Varennes a tenu à célébrer des gens à la fois simples et simplement exceptionnels alors que plus de 300 bénévoles étaient réunis à l’Espace des Bâtisseurs pour célébrer la Fête des bénévoles 2026 sous la thématique Mission bénévolat.

Les bénévoles ont été accueillis sur un tapis rouge dans une ambiance élégante et festive. (Photo : Lanciault Photographie)

À cette occasion, si quelqu’un avait lancé : «Quelqu’un peut me donner un petit coup de main?», plus de 300 mains se seraient levées spontanément!

Les dignes représentants du «cœur de Varennes» ont été accueillis sur un tapis rouge dans une ambiance élégante et festive. Ils ont été conviés à une cérémonie hommage mettant en lumière des bénévoles dont l’engagement remarquable contribue à faire rayonner la communauté varennoise. Et par la suite, ils ont pu assister à un spectacle qui a fait de cette soirée un véritable succès.

Des gens d’exception

Au cours de cette soirée spéciale, on a souligné les récipiendaires du prix Bénévole d’exception 2026, soit France Boilard de la Maison Véro et Louis; Ian Gauthier pour plusieurs organismes; Josée Larocque du Cercle des Fermières de Varennes; Josée Tétreault de la Société d’histoire de Varennes; Louise Cloutier-Seers de la Chaîne d’amitié de Varennes; Manon Desrochers de la Maison des enfants de la Montérégie; Marc Labarre d’Action bénévole de Varennes; Michel Lagassé des Chevaliers de Colomb; Micheline Lapointe du Centre pour Femme IMPACT; Monique Boisvert du Chœur Amivoix de Varennes; Rebecca Héon de l’Association des Familles de Varennes; Renée-Louise Hamel du Club Pickleball Varennes; Serge Bissonnette des Chevaliers de Colomb; Yannick Bourgeault de l’Association de hockey mineur de Varennes.

La Ville a également rendu hommage aux bénévoles qui ont reçu, au printemps dernier, la Médaille du Lieutenant-gouverneur pour les aînés, une distinction honorant leur contribution exceptionnelle à la collectivité.

Parmi eux, on remarque Agathe Lépine du Cercle des Filles d’Isabelle; Léo-Paul Duhamel de la Chaîne d’amitié; Michel Provencher d’Action bénévole de Varennes; Michelle Dalpé de la Société d’histoire de Varennes; Sylvie Dalpé du Cercle des Fermières.