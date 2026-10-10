Un incendie qui a causé beaucoup de dommages au bâtiment situé au 284, de Gascogne, à Boucherville, s’est déclaré peu avant-midi samedi, mais n’a heureusement pas fait de blessés.

«Nous avons reçu l,appel vers 11 h 47 et 38 pompiers sont intervenus rapidement. Il y a eu pour 50 000 $ de dommages, mais nous ne déplorons aucun blessé, ni chez les pompiers, ni de citoyens», a mentionné le chef de division du Service de sécurité incendie de l’agglomération Longueuil, Daniel Deslauriers.

L’incendie de la rue Gascogne a nécessité le déploiement de 38 pompiers, a provoqué beaucoup de dommages, mais n’a heureusement pas fait de blessés. (Photo : Michael Rivard)

Il a ajouté que ce sont des travaux effectués dans le garage attenant à la bâtisse qui auraient provoqué l’incendie de manière accidentelle.