Il y avait foule avant l’ouverture de la 16e succursale de Liquidation Marie de la Place Nobel à Sainte-Julie. Avant l’ouverture des portes à 9h, la file de près d’une centaine de personnes allait jusqu’au Dollarama, puis tournait à 180 degrés pour revenir vers le nouveau magasin.

L’engouement était d’autant plus grand que les 100 premiers clients recevaient des surprises afin de souligner cette ouverture. Dehors, à l’entrée, la fondatrice de la chaîne québécoise d’épiceries à bas prix,Marie-Ève Breton, a salué la foule puis a coupé le traditionnel ruban rouge, avant de saluer chacun des clients en ligne.

«On est prêt à 100%, a-t-elle lancé au journal La Relève. Il y a eu un dernier rush de préparatifs, mais tout est prêt, c’est parfait! À chaque fois, ça me touche droit au cœur de voir que les gens se déplacent en masse comme ça! C’est ma plus belle paye, de voir que les gens sont contents, tout le monde est de bonne humeur», a-t-elle lancé avant qu’une personne ne lui demande de se faire prendre en photo avec elle.

À l’intérieur du nouveau magasin, les gens exploraient les allées bondées; certains avaient rempli à moitié leurs chariots en un temps record, alors que d’autres prenaient le temps de regarder tout avant de choisir.

Une demi-heure après l’ouverture officielle, il y avait encore une file jusqu’au Dollarama du centre commercial du Domaine des Hauts-Bois.

Un «nouveau» centre commercial

La venue de Liquidation Marie a donné un nouveau souffle au centre commercial dont l’achalandage avait diminué de façon notable avec la fermeture de l’ancienne quincaillerie Home Hardware.

La venue de Liquidation Marie a amené d’autres nouveaux commerces, dont entre autres Martiz Liquidation, au local #6b, qui vendra également des surplus d’inventaires. Il ne s’agira pas de nourriture, mais plutôt de produits variés à prix de liquidation, d’articles pour la maison tels que climatiseurs, aspirateurs, etc. Un nouveau gym, HamFit, a aussi ouvert ses portes à cet endroit, alors que AutoSpa esthétique automobile a pris de l’expansion.

Rappelons que Liquidation Marie vend des surplus d’inventaire, des produits déclassés et des articles proches de leur date de péremption provenant des grands fabricants et distributeurs. Le concept de Marie-Ève Breton est en pleine expansion et elle vise une cinquantaine de succursales à travers la province d’ici trois ans.