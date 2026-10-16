La décision d’annuler l’édition 2026 de la Nuit des sans-abris a été prise à la suite de la dissolution du comité organisateur et à l’impossibilité de réunir, dans les délais disponibles, une équipe d’organismes pour assurer la préparation et la réalisation de l’événement.

La Corporation de développement communautaire de Marguerite-D’Youville (CDCMY) a indiqué que cette décision a été difficile à prendre, mais qu’elle était nécessaire.

L’édition 2026 de cet événement devait avoir lieu le vendredi 16 octobre.

L’agente de développement à la CDCMY, Luz Ibarra, a expliqué que l’organisation d’un tel événement repose sur la mobilisation de plusieurs organismes, partenaires et bénévoles engagés.

Elle ajoute que plusieurs organismes communautaires vivent actuellement une pression importante sur leurs équipes en raison du roulement de personnel, de la surcharge de travail et des ressources limitées. Cela réduit d’autant leur possibilité de s’engager dans de nouveaux projets ou dans des initiatives collectives, même lorsque celles-ci sont reconnues comme essentielles pour la communauté.

«Cette décision n’a pas été prise à la légère, a précisé Mme Ibarra. La Nuit des sans-abris est un événement auquel nous croyons profondément. Toutefois, il nous apparaît plus responsable de faire une pause cette année plutôt que de tenter de maintenir l’événement avec une équipe insuffisante et de risquer d’épuiser davantage des personnes et des organismes qui sont déjà fortement sollicités», a-t-elle souligné.

Elle a rappelé l’importance de la Nuit des sans-abris comme rendez-vous annuel de sensibilisation, de solidarité et de mobilisation autour des réalités vécues par les personnes en situation d’itinérance, de pauvreté et de désaffiliation sociale.

La CDCMY souhaite donc que «cette pause permette de reprendre la préparation de l’événement sur des bases solides et avec une mobilisation suffisante des partenaires afin d’assurer sa pérennité ».