Chaque année, des Bouchervillois ne font pas les choses à moitié pour l’Halloween. Squelettes géants, créatures inquiétantes et décors dignes d’un film d’épouvante transforment certaines maisons en attractions pour les petits monstres en quête de friandises. Pour aider les familles à repérer ces installations, la Ville de Boucherville mettra une carte interactive à leur disposition sur son site Web.

Les résidents qui décorent leur maison peuvent y inscrire leur adresse afin que les visiteurs puissent préparer leur parcours du 31 octobre. Selon la Ville, aucune donnée personnelle ne sera associée aux adresses affichées.

Mais l’Halloween ne se limitera pas à la tournée des maisons. Deux soirées d’activités gratuites sont aussi prévues à Boucherville, les 24 et 31 octobre.

Une soirée «frissons» dans le boisé

Le samedi 24 octobre, dès 17 h, le Sentier frissons familles proposera une promenade dans le Boisé de l’Ocarina. Des effets sonores, jeux de lumière, effets spéciaux et animations sont au programme. L’an dernier, il y avait foule.

À 18 h, le site du Marché public Lionel-Daunais, au 1020, rue Lionel-Daunais, prendra des airs de repaire de pirates. Spectacle de danse ’École de danse de Boucherville), théâtre (Théâtre Jankijou), combats d’épées, structures gonflables et activités thématiques seront offertes. La soirée doit se terminer à 21h.

Le site du marché public se transformera en repaire de pirates. (Photo: La Relève – archives)

Une maison hantée pour les plus téméraires

Le samedi 31 octobre, les amateurs de sensations fortes pourront se rendre à la Maison des jeunes La Piaule, au 540, chemin du Lac. Pour un public averti, de 18h30 à 21h, les lieux seront transformés en maison hantée, avec fantômes, créatures étranges et surprises effrayantes.

Pour inscription ou consultation de la carte interactive : boucherville.ca/halloween.