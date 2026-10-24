La Ville de Boucherville a rappelé qu’une clinique de vaccination mobile sera au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois le 17 novembre prochain.

Dans le cas de la grippe, le vaccin est offert gratuitement à toutes les personnes âgées de 6 mois ou plus qui en font la demande. Il est à noter qu’un nouveau vaccin est offert chaque année en fonction des virus les plus susceptibles de circuler pendant l’hiver, car ils se modifient annuellement.

Quant au vaccin contre la COVID-19, il est disponible pour les personnes âgées de 12 ans et plus qui ne répondent pas aux critères de gratuité et qui souhaitent réduire leur risque de complications, mais il n’est pas offert gratuitement.

Les vaccins contre la grippe et la COVID-19 sont offerts à tous, mais ils sont gratuits pour les personnes qui ont 65 ans et plus; ont un système immunitaire affaibli; vivent avec une maladie chronique; sont enceintes.

Pour sa part, le vaccin contre le Virus respiratoire syncytial (VRS)est gratuit pour les personnes de 75 ans et plus.

Il est possible de prendre rendez-vous dès maintenant en cliquant sur le lien : bit.ly/472WZH1

Plusieurs commentaires

Cette publication sur la page de la Ville de Boucherville a suscité plusieurs commentaires, en particulier de la part de personnes qui sont contre la vaccination, si bien que la Municipalité a précisé : «Cette publication vise à informer la population sur la tenue d’une clinique mobile. Nous comprenons que la vaccination puisse susciter des opinions différentes et chacun est libre de faire ses propres choix. Nous demandons simplement que les échanges demeurent respectueux».