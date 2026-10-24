Le populaire événement d’Halloween organisé par Félix Guay sera de retour. Fidèle à sa tradition, il ouvrira une fois de plus les portes de son univers d’Halloween le samedi 31 octobre. Dès 18h, une soirée festive et gratuite se tiendra devant sa résidence située au 171, rue de Brullon, à Boucherville.

Musique, divertissement, spectacles en direct et effets visuels seront au rendez-vous pour faire vivre aux visiteurs une soirée d’Halloween haute en couleur.

Cette année, deux groupes originaires de Boucherville, Self Resorted et Embale, prendront la scène. Les formations se succéderont de 18h à 22h afin d’assurer l’animation musicale de la soirée.

Fidèle à la tradition, le site sera transformé pour l’occasion en véritable décor d’Halloween, avec des spectacles lumineux, des effets spéciaux et une ambiance musicale spécialement conçue pour l’événement. Des bonbons seront également distribués gratuitement aux enfants.

L’événement, qui est gratuit et ouvert à tous, attire chaque année environ 500 personnes.