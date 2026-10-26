Lors de l’assemblée publique du 20 octobre dernier, le conseil de Ville a appuyé la demande du Centre de services scolaire des Patriotes (CSSP) visant la démolition et la reconstruction de l’école Aux-Quatre-Vents qui a été adressée au ministère de l’Éducation.

L’école située sur la rue Borduas à Sainte-Julie accueille plus de 150 élèves au niveau préscolaire et au-delà de 400 élèves au niveau primaire.

L’établissement a dépassé sa durée de vie utile puisque la construction de type modulaire érigée en 1977 a près de 50 ans.

En raison de cette usure, le bâtiment souffre de nombreux problèmes majeurs, dont un plancher qui s’affaisse, des tuyaux gelés en hiver, des murs gondolés en été, des tuiles de plafond qui tombent, une mauvaise insonorisation, des odeurs d’égout et des symptômes de santé signalés par les occupants.

Le Centre de services scolaire des Patriotes a soumis en 2021 une première demande d’investissement et de reconstruction au ministère, qui a initialement été refusée.

La demande de reconstruction pour cette école a de nouveau été reconduite en 2025 par le CSSP. Si la demande est acceptée par le ministère de l’Éducation, la nouvelle école accueillera quatre locaux de classe pour le préscolaire, douze locaux de classe pour le primaire et tous les autres locaux de service requis pour une école primaire de cette dimension.

Notons en terminant que le projet représenterait un investissement de 29 M$.