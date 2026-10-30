La bibliothèque Montarville-Boucher-De la Bruère a reçu pour la quatrième année consécutive un ruban jaune de niveau 5, grâce à sa note de 90%, pour l’excellence des investissements effectués dans ce service public.

Le programme BiblioQUALITÉ de l’Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ) vise à reconnaître sur une base objective et durable les efforts d’investissements faits par les municipalités dans les bibliothèques publiques.

Comme chaque année, la bibliothèque s’est démarquée par sa superficie totale, le nombre de places assises ainsi que le nombre d’employés, mais également par les investissements dans de nouvelles activités et initiatives.

Les nouvelles initiatives

Les Rendez-vous citoyens est un nouveau projet conçu par et pour les citoyens, qui sera lancé au début de l’année 2027 avec des animations citoyennes diversifiée.

Les ateliers de conversation en français, offrent un espace d’échange interculturel aux néo-Bouchervillois souhaitant améliorer leur usage du français ou simplement rencontrer des concitoyens.

Une collection de francisation destinée aux personnes qui souhaitent développer leurs compétences en français.

Des collections de mangas en format papier et numérique, grâce à la ressource numérique Mangas.io, afin de rejoindre davantage les adolescents et les adultes.

Les investissements effectués permettent d’offrir une programmation et des services pensés pour rejoindre l’ensemble de la population, indique la Ville dans un communiqué de presse.

«On en constate d’ailleurs les bénéfices avec un achalandage enviable, ainsi qu’un nombre important de documents empruntés », a ajouté la conseillère municipale Josée Bissonnette.