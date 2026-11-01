La Bouchervilloise passionnée de courtepointe, Catherine Cherrier, a ajouté une distinction à son parcours en remportant le premier prix dans la catégorie «piqûre à la main» au Salon de la courtepointe du Québec 2026, tenu récemment à Saint-Hyacinthe.

Passionnée par cet art qui demande patience et minutie, l’artisane a consacré environ un an et demi à la confection de la courtepointe primée. Elle avait déjà remporté d’autres prix pour ses créations.

En plus de réaliser ses propres œuvres, Catherine Cherrier transmet son savoir-faire en enseignant la courtepointe au Cercle de fermières de Boucherville.