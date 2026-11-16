Ali Dostie Chef régionale de contenu et chef de contenu Le Courrier du Sud

Le projet pilote sur un tronçon de rue de l’arr. de Saint-Hubert d’ajouter de l’additif de résidus d’étoiles de mer au sel pour les opérations de déglaçage vise à tester l’efficacité de ce produit de la Corée du Sud dans les conditions d’utilisation de la Ville. Des résultats concluants permettraient, éventuellement, de réduire le recours au sel de voirie, et diminuer du même coup son empreinte environnementale.

Le projet pilote sera réalisé sur la rue Tracy et l’avenue Grenier. La rue Barbeau et l’avenue Laurent-Benoît, à proximité, serviront de tronçons témoins et recevront uniquement le sel de voirie, comme à l’habitude. En comparant les deux tronçons, la Ville évaluera le comportement du produit dans des conditions similaires.

La Ville avait déjà pu, l’hiver dernier, tester le produit lors d’une opération de déglaçage, le temps d’une nuit, sur une seule rue.

Cette année, environ 225 kg d’additif, fournis gratuitement par le fournisseur pour effectuer des essais, seront utilisés. «Le projet pilote mené à Longueuil permettra d’évaluer son efficacité dans nos propres conditions d’utilisation et selon nos besoins opérationnels», relève l’administration municipale.

L’additif ne peut être employé seul, car il réagit avec le sel et bonifie son niveau de réactivité. Le recours au sel – qui fait fondre la glace – ou à des abrasifs – qui donnent de l’adhérence – dépendent de la météo. «Le sel est normalement utilisé seul lors de températures de 0 à -10 degrés, l’abrasif à partir de -16 degrés. De -10 à -15, la Ville utilise une formule mixte», explique la Ville.

Les propriétaires d’animaux n’ont pas à s’inquiéter de la dangerosité du produit. Une éventuelle diminution du sel grâce à l’usage de l’additif réduirait incidemment l’exposition des animaux au sel, ce qui constitue un effet positif. «Le fournisseur affirme également que les particules de l’additif collent moins facilement aux pattes d’animaux que la majorité des sels de déglaçage», précise la Ville.

L’additif est fabriqué notamment à partir d’étoiles de mer retirées du milieu marin dans le cadre de programmes de contrôle et de récupération en Corée du Sud. «Ces étoiles de mer, considérées nuisibles pour certaines activités de pêche et certains écosystèmes, auraient autrement été destinées à l’élimination, explique la Ville de Longueuil. Elles sont plutôt récupérées et valorisées par le fabricant.»

Quatre villes

Longueuil est l’une des quatre villes du projet pilote, dont fait partie l’École de technologie supérieure en tant que laboratoire de test. Les participants se partagent l’information et les données pertinentes.

En plus de Châteauguay et Dollard-des-Ormeaux, Dorval a aussi effectué quelques tests sur des trottoirs l’an dernier, et poursuivra cet hiver, cette fois sur des tronçons de route.

«Pour l’instant, nous sommes très satisfaits des résultats selon un échantillonnage de tests restreint, indique Sébastien Gauthier, chargé des communications de la Cité de Dorval. Nous débuterons prochainement la phase 2 de nos tests et c’est seulement à la fin de celle-ci que nous pourrons produire un bilan adéquat et nous prononcer officiellement sur les résultats.»

Les tests évalueront notamment les bénéfices potentiels sur les plans économique, écologique et opérationnel.

À Longueuil, la Ville estime qu’il est trop tôt pour se prononcer sur un éventuel usage plus répandu de l’additif de résidus d’étoiles de mer dans ses opérations. «Les résultats seront analysés afin d’évaluer l’efficacité du produit, ses bénéfices potentiels et sa pertinence dans le contexte des opérations de la Ville», résume-t-elle.