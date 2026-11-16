La Ville de Sainte-Julie ainsi que le Centre de la culture et du sport de Sainte-Julie (CCSSJ) ont annoncé récemment le lancement officiel des travaux de réfection de la piscine intérieure, de la construction d’un gymnase double et de quatre salles multifonctions. Ces travaux devraient normalement s’échelonner sur deux ans et prendre fin à l’automne 2028.

Ces travaux devraient normalement s’échelonner sur deux ans et prendre fin à l’automne 2028. (Photo : gracieuseté)

La Ville prévient qu’au cours des prochains mois, les travaux pourraient entraîner certaines répercussions sur la fluidité de la circulation aux abords du chantier, notamment aux alentours des rues Borduas et De Genève.

Le budget prévisionnel pour ces travaux d’envergure au CCSSJ est évalué à 26,6 M$, et la Ville espère pouvoir compter sur plusieurs subventions afin de contribuer au financement de ce grand projet.

Ces travaux ont été rendus nécessaires puisque les installations aquatiques avaient plus de 30 ans d’usure. Afin de pallier la fermeture prolongée de la piscine intérieure, une entente intermunicipale a été conclue avec le Centre aquatique de Beloeil.

Le projet comprend une modernisation importante des installations, l’amélioration de plusieurs espaces existants et de certaines machineries. Les rénovations toucheront également les vestiaires, incluant les salles de bains et les douches, ainsi que la pataugeoire.

La coquille du bassin principal demeurera la même, mais la plage, le fond de la piscine et les éclairages seront rénovés et il est également prévu d’installer une glissade, un tremplin et un sauna.

Pour tous les détails entourant les travaux, les citoyens peuvent consulter le site Web du CCSSJ.