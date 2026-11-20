La mission du Club des petits déjeuners est plus que nécessaire et ce constat fait en sorte que, partout au pays, de plus en plus d’écoles veulent offrir un tel programme dans leur établissement scolaire. Afin de répondre à ce besoin, l’organisme qui a vu le jour à Boucherville lance sa campagne de financement et de sensibilisation pour le temps des Fêtes où, jusqu’au 31 décembre, la générosité des gens est multipliée par deux.

La présidente et cheffe de la direction du Club des petits déjeuners, Julie Desharnais, invite la population à offrir un cadeau qui compte et rappelle qu’un don peut illuminer une journée. Elle souligne que l’inflation et le coût de la vie multiplient les besoins, ce qui fait que près d’un enfant sur trois au Canada vit dans un ménage touché par l’insécurité alimentaire.

«Chaque enfant mérite d’avoir l’énergie nécessaire pour apprendre, s’amuser et grandir. En profitant d’un petit déjeuner nutritif, les enfants ont la concentration nécessaire pour suivre les cours et y participer pleinement. Cela les aide aussi à avoir confiance en eux et être prêts à réussir leur journée», a précisé Mme Desharnais.

Elle mentionne que le Club des petits déjeuners soutient plus de 5 600 programmes d’alimentation scolaire à travers le pays, ce qui apporte une aide concrète à plus de 942 000 enfants durant l’année scolaire.

L’objectif pour cette campagne de financement et de sensibilisation du temps des Fêtes est d’amasser 550 000$ afin de transformer les matins d’encore plus d’enfants, partout au Canada.

Jusqu’au 31 décembre, chaque geste compte deux fois plus, puisque la multinationale

Michelin doublera chaque don, jusqu’à concurrence de 125 000$. Ainsi, un don de 20$ devient ainsi 40$, soit l’équivalent d’un mois complet de petits déjeuners à l’école pour un enfant.

Dès maintenant, chaque personne peut effectuer un don en textant «CLUB» au 20222 ou en visitant clubdejeuner.org/fetes