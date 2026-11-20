Le conseil municipal a remis des prix Coup de chapeau de l’Ordre du mérite à trois citoyens qui ont contribué de manière significative au rayonnement de Boucherville.

«Leurs parcours méritent d’être soulignées et constituent une source de fierté pour notre communauté», a souligné Isabelle Bleau, porte-parole de l’Ordre du mérite et conseillère municipale, lors de la remise, le 16 novembre.

Des jeunes se distinguent à la Coupe Baseball Canada

Loïc Pagé et Thomas Machabée, deux athlètes bouchervillois diplômés du programme sport-études baseball de l’école secondaire De Mortagne et membres des Patriotes 17U AAA de la Rive-Sud, ont été honorés pour avoir été retenus pour représenter le Québec à la Coupe Baseball Canada 2026, qui s’est tenue à l’Île-du-Prince-Édouard du 5 au 9 août. Sélectionnés parmi les 20 meilleurs joueurs québécois de la catégorie 17U AAA, ils ont contribué à la victoire de l’équipe du Québec, qui a remporté la médaille d’or en finale contre la Colombie-Britannique. Il s’agissait de la première médaille d’or remportée par le Québec dans cette compétition en 22 ans.

Une restauration qui met en valeur le patrimoine bâti

Isabelle Bleau, Éliane Desloges, récipiendaire, et Jean Martel. (Photo: Ville de Boucherville)

Madame Elaine Desloges a été honorée pour son engagement exceptionnel envers la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine bâti. Propriétaire d’une maison québécoise construite en 1836, elle a investi dans d’importants travaux de restauration réalisés entre 2024 et 2025.

Ces travaux ont permis de restaurer plusieurs éléments d’origine ou caractéristiques de la maison, notamment le revêtement mural, les corniches, les lucarnes, les fondations en moellons et la galerie arrière. Le remplacement d’un porche fermé (tambour) par une grande galerie couverte, inspirée d’une photographie datant de 1910, a également rendu à la résidence une apparence plus fidèle à son état d’origine. Madame Desloges a contribué à préserver une propriété d’exception et à lui redonner tout son caractère et son charme d’antan.

Cette maison a été restaurée dans les règles de l’art. (Photo: Ville de Boucherville)