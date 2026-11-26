Un feu d’importance dans la cour de l’entreprise de recyclage de métaux Nobel, située à Saint-Mathieu-de-Beloeil, à la limite de Sainte-Julie, est en cours de mobilise notamment les pompiers de Sainte-Julie. Par mesure de précaution, la Ville de Sainte-Julie invite la population à garder ses fenêtres fermées.

Par mesure de précaution, la Ville de Sainte-Julie invite la population à garder ses fenêtres fermées. (Photo : tirée de Facebook)

Le directeur de la sécurité incendie de la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu (RISIVR), Pierre-Damien Arel, a indiqué à La Relève que le sinistre a mobilisé une trentaine de pompiers de la RISIVR, épaulés par les services incendie de Sainte-Julie, Saint-Amable et Chambly.

Le travail des pompiers est rendu difficile en raison du fait qu’il faut employer des pelles mécaniques pour tenter de maîtriser l’incendie en plein coeur des amas de métaux.

Vers l’heure du midi, Environnement Québec était en route sur les lieux afin d’analyser la qualité de l’air.

Sur les réseaux sociaux, des gens à proximité se seraient plaints d’odeurs nauséabondes qui seraient ressenties jusqu’à Saint-Bruno et au-delà.

La Ville de Sainte-Julie a émis un avis en matinée à ce sujet. «Il est normal que des odeurs inhabituelles soient senties et de remarquer la présence de fumée. Nous vous invitons à garder les fenêtres fermées et d’éviter les sorties inutiles à l’extérieur.»

«La Ville de Sainte-Julie est en attente des analyses du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. Nous suivons la situation de près et nous vous aviserons en cas de changements. Nous vous remercions de votre collaboration.»

«Pour toutes questions, vous pouvez communiquer avec le Service des communications et relations avec les citoyens par téléphone au 450 922-7111 ou par courriel au [email protected].»

D’autres villes ont émis des avis similaires, dont notamment à Saint-Mathieu-de-Beloeil, Saint-Bruno-de Montarville, McMasterville, ainsi que Saint-Hubert et Greenfield Park dans l’arrondissement de Longueuil.