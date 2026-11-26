Depuis 2023, 1 299 cerfs de Virginie ont été abattus dans trois parcs de la région : les parcs nationaux des Îles-de-Boucherville (PNIB) et du Mont-Saint-Bruno (PNMSB), ainsi que le parc Michel-Chartrand, à Longueuil. Pas par des chasseurs sportifs, mais dans le cadre d’opérations menées par les autorités gouvernementales et municipales.

Pourquoi autant de cerfs ont-ils été tués? La réponse des autorités est toujours la même : leur nombre est devenu trop élevé et leur présence exerce une pression importante sur les milieux naturels (broutage excessif sur la végétation, faible régénération, homogénéisation de la composition végétale, expansion des espèces envahissantes).

Des populations toujours importantes

Simon Boivin, conseiller principal aux relations publiques à la Sépaq, indique que la croissance rapide de ces populations s’explique par le fait que dans ces parcs, il n’y a pas, ou peu de prédateurs, ni de chasse sportive qui apporterait un certain équilibre.

Il mentionne également un enjeu de santé publique important puisque le cerf de Virginie fait partie des hôtes de la tique à pattes noires, qui peut transmettre la maladie. Il soulève également les risque d’accidents de la route et les dommages causés sur les propriétés.

Plan d’intervention

Afin de réduire les pressions exercées par les populations de cerfs sur les écosystèmes des parcs, en 2022, la Sépaq a décidé de mettre en œuvre un plan d’intervention sur les recommandations scientifiques du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP), précise M. Boivin.

Ainsi selon les données de la Sépaq, en décembre 2023, une première intervention de contrôle des populations de cerfs a eu lieu dans les deux parcs nationaux. 318 cerfs ont été abattus au PNIB et 80 cerfs au PNMSB pour un total de 398 cerfs.

À la fin novembre 2024, une deuxième intervention a eu lieu. 96 cerfs ont été récoltés au PNIB et 191 cerfs au PNMSB pour un total de 287 cerfs.

À la fin novembre 2025, une troisième intervention de contrôle a eu lieu dans les deux parcs nationaux. Lors de cette intervention, 352 cerfs au PNIB et 29 cerfs ont été tués au PNMSB pour un total de 443 cerfs.

Toujours trop nombreux ?

Les derniers inventaires aériens réalisés en février 2026 ont dénombré 213 cerfs à l’intérieur des limites du parc national du Mont-Saint-Bruno, soit une densité de 23,9 cerfs au kilomètre carré.

Aux Îles-de-Boucherville, 44 individus ont été recensés, pour une densité de 5,4 cerfs au kilomètre carré. Ces inventaires menés à l’hiver ne tiennent pas compte des naissances au printemps

À titre de comparaison, la littérature scientifique situe autour de cinq cerfs au kilomètre carré la densité souhaitable dans un habitat optimal, afin de respecter la capacité de support du milieu.

«Les parcs nationaux des Îles-de-Boucherville et surtout le Mont-Saint-Bruno sont toujours aux prises avec une problématique de cerfs de Virginie», indique Simon Boivin, conseiller principal aux relations publiques à la Sépaq.

Une autre opération

La Sépaq ne compte pas en rester là. Une nouvelle opération de contrôle est prévue dans les deux parcs nationaux, depuis le 1er novembre jusqu’au 28 février 2027. Cette fois, l’objectif est de récolter 250 cerfs au parc national du Mont-Saint-Bruno et 50 aux Îles-de-Boucherville.

La Sépaq veut faire diminuer la densité de cerfs au parc national du Mont-Saint-Bruno, tandis qu’aux Îles-de-Boucherville, elle souhaite plutôt maintenir la population à son niveau actuel.

Ces objectifs ont été établis en tenant compte des naissances du printemps, mais aussi des inventaires réalisés l’hiver dernier dans les parcs et leurs environs. La Sépaq évalue qu’il y a présentement 445 cerfs au parc du Mont-Saint-Bruno et 66 aux Îles-de-Boucherville, en incluant les secteurs périphériques.

La Sépaq ne donnera pas de détails sur le déroulement des opérations pour des raisons de sécurité et pour ne pas nuire à son déroulement. Les parcs seront fermés au public pendant les opérations et leur accès sera interdit.

La viande est donnée

La viande provenant des opérations dans les deux parcs nationaux n’est pas perdue. Les interventions sont réalisées avec des permis SEG délivrés par le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. La venaison est ensuite remise à des banques alimentaires de la région, dans le cadre du programme Chasseurs généreux de la Fédération québécoise des chasseurs et des pêcheurs.