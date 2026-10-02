Après des fermetures de l’autoroute 20 à la hauteur de Boucherville lors de quatre fins de semaines au mois d’août, voilà que le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) procèdera à d’autres fermetures sur l’A-20 à Boucherville, durant les nuits du 2 au 3 octobre, pour des travaux d’asphaltage.

Ces travaux s’effectueront dans le cadre du projet de réfection majeur du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

Ainsi, sur l’autoroute 20 en direction est, il y aura fermeture complète des voies rapides entre la sortie n° 95, soit le boulevard De Montarville, et l’entrée en provenance du boulevard De Montarville, du samedi 3 octobre, à 23 h, au dimanche 4 octobre, à 9 h.

De plus, sur l’autoroute 20 en direction ouest, il y aura fermeture complète des voies entre la sortie n° 95 (boulevard De Montarville) et l’entrée en provenance du boulevard De Montarville, du vendredi 2 octobre, à 23h, au samedi 3 octobre, à 8h.

Le MTMD indique que ces travaux pourraient être reportés à la nuit de samedi à dimanche en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Le Ministère rappelle également que le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine demeurera ouvert dans la semaine du 28 septembre au 4 octobre.

Des fermetures du tunnel seront toutefois à prévoir durant la longue fin de semaine, soit du 9 au 13 octobre. L’autoroute 25 en direction sud, incluant le tunnel, sera complètement fermée à partir de l’échangeur Anjou. L’autoroute 25 en direction nord sera aussi complètement fermée durant les nuits.