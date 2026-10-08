Tournée Gourmande de Gravité Média présentée par Metro Famille Messier Boucherville

Envie d’un voyage au Mexique sans quitter la Rive-Sud? Dans ce nouvel épisode de Tournée Gourmande, Joëlle s’attable au Restaurant Agave de Boucherville, une adresse de cuisine mexicaine authentique où tout, des chaises aux décorations, a été rapporté directement du Mexique. Sa propriétaire, Miriam Castillo, a une mission claire : faire découvrir le vrai goût du Mexique aux gens d’ici.

L’histoire commence en 2008, à Magog. Arrivée au Québec à 8 ans, Miriam a grandi avec la cuisine maison mexicaine de sa mère. En pleine récession, alors que tout le monde doutait du projet, elle ouvre un petit resto sur la rue Principale, le Guacamole y Tequila. Sa devise? « Si tu n’essayes pas, tu ne le fais pas. » Le succès est immédiat, avec des files d’attente à la porte, au point où sa mère déménage pour venir cuisiner ses propres recettes. Suivent Sherbrooke en 2012, puis la création de sa propre bannière, Agave, du nom de la plante d’où vient la tequila : le Plateau-Mont-Royal en 2014, Terrebonne en 2016, Boucherville en 2018, et plus récemment Saint-Jean-sur-Richelieu, face à la rivière. Sans oublier Agave sur la route, un food truck qui sillonne les festivals.

Grande amatrice de tequila, Miriam remet les pendules à l’heure : la tequila se déguste, comme un scotch ou un whisky. Et la cuisine mexicaine? Ce ne sont pas les tacos durs ni les fajitas, qui relèvent plutôt du Tex-Mex. Chez Agave, on découvre plutôt des mijotés d’agneau, du porc effiloché, de la cochinita, du mole et des tacos faits maison. Et non, ce n’est pas forcément piquant : les plats sont riches en épices, mais la sauce piquante est servie à côté. Seules les enchiladas verdes annoncent la couleur! Autre belle nouvelle pour plusieurs : tous les restaurants Agave sont maintenant 100 % sans gluten, desserts compris.

Le moment le plus touchant de l’épisode, c’est quand Miriam parle du « sazón », cette touche unique de la maman qu’on ne peut pas reproduire, même en suivant exactement la même recette. Sa mère, toujours très présente, a formé les équipes de chaque restaurant et veille encore à ce que « ça goûte ce qu’il faut que ça goûte ».

À Boucherville, l’ambiance est résolument festive : grande terrasse, mariachi, musique live et partys de Noël bien animés l’hiver. Comme le résume Miriam : « Quand on vient chez nous, on peut voyager. »

Pour prolonger le voyage à la maison, voici une recette de guacamole et pico de gallo toute simple.

Guacamole et pico de gallo maison

Ingrédients pour le guacamole :

3 avocats mûrs

Le jus de 1 lime

Sel, au goût

Ingrédients pour le pico de gallo :

3 tomates (type Roma), épépinées et coupées en petits dés

1 oignon rouge finement haché

1 piment jalapeño finement coupé (pour une version moins épicée, on enlève les pépins)

Coriandre fraîche ciselée

Le jus de 1 lime

Sel, au goût

Préparation :

Préparer le pico de gallo : dans un bol, mélanger les dés de tomates, l’oignon rouge, le jalapeño, la coriandre, le jus de lime et le sel. Laisser reposer quelques minutes pour faire ressortir les saveurs. Préparer le guacamole : dans un autre bol, prélever la chair des avocats et l’écraser grossièrement à la fourchette ou au presse-purée. Incorporer le jus de lime et le sel. Assembler : déposer le guacamole dans un plat de service et y mélanger le pico de gallo. Servir avec des nachos.

Pour retrouver tous les ingrédients, rendez-vous chez votre Metro Famille Messier Boucherville le plus près 👉 groupemessier.com

Marché Sabrevois Inc.

535, Samuel-de-Champlain, Boucherville (Québec), J4B 6B6

450-655-2634

Marché J.C. Messier Inc.

650, Fort St-Louis, Boucherville (Québec), J4B 1S9

450-655-9026