Revirement de situation à la Ville de Varennes : après que la Commission municipale du Québec (CMQ) eut fermé le dossier sur des allégations de favoritisme visant certaines interventions du maire de Varennes, voilà que la Ville dépose une plainte à la CMQ contre la personne qui est à la source de la fuite menant à la série d’articles du Journal de Montréal qui ont suscité beaucoup de commentaires.

Questionné par le citoyen Richard Duff pour en savoir plus sur le point 30 à l’ordre du jour de l’assemblée publique du 6 octobre, le maire de Varennes a donné plus de précisions à ce sujet.

«On se rappellera qu’il y a eu deux avis juridiques hautement confidentiels qui se sont retrouvés dans le Journal de Montréal tout-à-fait illégalement, alors le conseil a demandé, unanimement, à la direction générale de tenter de trouver par tous les moyens disponibles, donc par une enquête, si on était capables de retracer le ou la personne qui aurait fait fuiter ces documents-là», a précisé Martin Damphousse.

«La firme d’enquête a reçu le mandat, a fait son travail, et arrive à la conclusion que, hors de tout doute raisonnable, la personne est identifiée. Ce nom-là est confidentiel, même les membres du conseil, nous ne l’avons pas», a-t-il spécifié.

«La question qui a été demandée au conseil c’est, maintenant, avec cette information-là, est-ce que le conseil mandate la direction générale, au nom de la Ville, à déposer une plainte à la Commission et c’est ce qu’on fait ce soir.»

«Ce sont des documents qui sont hautement confidentiels et l’ensemble des personnes savaient pertinemment que ça l’était et ça se retrouve dans le Journal de Montréal avec les effets qu’on a vus. Ça fait en sorte que c’est répréhensible. Après, ce sera dans les mains de la Commission, ce sera à eux de faire leur enquête. Ils auront en main l’enquête de l’entreprise mandatée, mais ils feront la leur et ils arriveront à la conclusion qu’ils jugeront plus appropriée», a-t-il précisé.

Richard Duff s’est alors interrogé en déplorant que cette enquête soit engagée ultimement aux frais des contribuables: «C’est quoi qu’on va en tirer nous?», en parlant des citoyens de Varennes à propos de cette action. «Ca va empêcher quoi? Ça va empêcher qu’on sache des choses?» a-t-il ajouté en se demandant s’il ne s’agissait pas plutôt d’une «chasse aux sorcières».

«Non, au contraire, a rétorqué le maire. C’est que ceux qui font des gestes illégaux puissent avoir les conséquences qui viennent avec ces gestes illégaux-là.»