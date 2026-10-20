Pour la septième édition de la Traverse de l’épouvante, la Ville de Sainte-Julie convie les visiteurs à traverser dans le temps et l’espace, rien de moins, grâce à la machine à voyager dans le temps qui sera sur place.

Cette activité toujours populaire aura un caractère bien spécial en ce 175e anniversaire de Sainte-Julie, alors qu’un comédien fera l’essai d’une machine à voyager dans le temps. Il propulsera symboliquement les citoyens vers l’année 2051, qui sera le théâtre du 200e de la Ville.

À cette occasion, on expédiera aussi vers le futur la capsule temporelle Destination 2051, qui renferme les messages laissés par les citoyens pour le bicentenaire de Sainte-Julie.

La Traverse quant à elle aura pour thème Mission future : voyage à travers le temps et l’espace, alors que de nombreux personnages animeront une fois de plus des tableaux. La zone Frayeurs et frissons sera quant à elle réservée aux plus braves. Amateurs de friandises, vous ne serez pas déçus puisque les participants recevront des bonbons lors du parcours.

L’activité gratuite se déroulera le 24 octobre, de 17h30 à 21h, au parc Armand-Frappier situé au 199, boulevard Armand-Frappier, à l’arrière de l’aréna. Elle se tiendra beau temps, mauvais temps, et aucune inscription n’est requise.

Il est à noter que les citoyens à besoins particuliers pourront réaliser le parcours de 17h à 17h30, alors que les animations et la musique d’ambiance seront adaptées.

Déguisez-vous en… bénévole!

La Ville rappelle qu’une activité de cette ampleur nécessite un peu d’aide et plusieurs postes de bénévoles sont disponibles, que ce soit comme aides au montage et au démontage des décors, maquilleurs, préposés aux entrées, bénévoles costumés, distributeurs de breuvage et préposés aux stationnements.

Les citoyens qui souhaitent participer à l’activité comme bénévole sont invités à remplir le formulaire disponible sur le site Web.