Le député de Verchères Guy Jr Lapointe accède au conseil des ministres du gouvernement du Parti Québécois. Le premier ministre Paul Saint-Pierre Plamondon l’a nommé aujourd’hui ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable de la région de la Montérégie.

M. Lapointe compte beaucoup d’expérience dans ce domaine, lui qui a été longtemps policier pour la Sûreté du Québec où il a occupé le poste de chef du service des communications avec les médias. Avant son élection, M. Lapointe Jr était le chef des communications au cabinet du directeur du Service de Sécurité incendie de la Ville de Montréal.

Le premier ministre lui demande de se concentrer sur la lutte à la criminalité ainsi que sur la paix sociale. «Vous connaissez bien les acteurs du milieu et comme nous nous sommes engagés à le faire, vous aurez le mandat de mettre sur pied, comme premier geste, le conseil sur les services policiers», a indiqué le premier ministre.

Le nouveau ministre aura aussi le mandat de réactiver les initiatives où les groupes communautaires et les corps policiers travaillaient ensemble en prévention.