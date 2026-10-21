À la suite de la présentation des plans préliminaires du projet résidentiel Le Jules-Phaneuf à Varennes, une pétition sur Change.org pour la sauvegarde du parc Saint‑Charles a recueilli près de 1 000 signatures en seulement deux jours.

L’initiative de la citoyenne Annie Gravel a rapidement pris de l’ampleur. En date du 21 octobre, soit quatre jours après son lancement, on dénombrait plus de 1 400 signataires. Elle déplore dans son libellé, «l’absence d’un véritable espace de discussion et les zones d’ombre qui persistent dans ce dossier : omissions de faits, contradictions, manque de transparence et non‑considération de la pétition de 2019».

Rappelons dans ce dernier cas que le projet avait fait l’objet d’une première pétition recueillant 2 745 citoyens contre la phase 3 du projet domiciliaire dans le parc Saint-Charles, en octobre 2019.

Selon Mme Gravel, le projet avance depuis 2015 «sans information complète, sans échanges ouverts. Plusieurs décisions ne reflètent pas ce qui avait été entendu, et la population n’a jamais pu exprimer pleinement ses préoccupations».

Les signataires rappellent que le parc Saint‑Charles est un espace essentiel pour la biodiversité et la qualité de vie. Ils disent reconnaître toutefois les défis en matière de logement, mais ils croient «qu’il est possible, et nécessaire, d’explorer des solutions respectueuses de l’environnement et des besoins de la communauté», est-il mentionné.

Des citoyens engagés se mobilisent donc pour protéger cet espace vert et encourager le conseil municipal à revoir le projet actuel et à considérer des alternatives durables.

Une mise en pause exigée

Les pétitionnaires demandent donc «la mise en pause immédiate du projet actuel, afin de permettre l’analyse de solutions alternatives au parc Saint-Charles, pour tout projet de développement résidentiel, dans un lieu réellement viable et respectueux du milieu naturel».

Ils réclament également «l’engagement du conseil municipal à envisager la conservation intégrale du parc, y compris la zone actuellement ciblée pour le développement, en le reconnaissant comme espace naturel d’intérêt collectif, essentiel à la qualité de vie des résidents actuels et futurs».

Pour accéder à la pétition : Pétition · Pétition pour la sauvegarde du parc St-Charles – Varennes, Canada · Change.org