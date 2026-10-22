La Bouchervilloise Maya Caron a vécu «une montagne russe d’émotions» alors qu’elle a été couronnée Miss Galaxy Canada, 19 octobre dernier à Toronto. Elle aura le bonheur de prendre part à la grande finale internationale qui se déroulera à Nassau, aux Bahamas, en août prochain. D’ici-là, celle qui est répartitrice des appels d’urgence au 9-1-1 entreprendra une tournée des écoles afin de sensibiliser les gens à la prévention de la violence conjugale, notamment via sa plateforme, Beyond The Call.

«Je ne suis pas encore redescendue, je suis encore sur un nuage!», a lancé la jeune femme de 24 ans au lendemain de son retour de la compétition. Le moment du couronnement est un moment extrêmement intense, mais il amène aussi son lot de montagnes russes d’émotions.

«C’est extrêmement difficile à décrire parce qu’il y a plein de sentiments qui se mélangent en même temps. Non seulement la fierté de me dire que j’ai réalisé un rêve, mais aussi un peu de déception parce qu’au moment où tu es couronnée, tu tiens les mains de la personne qui est aussi finaliste. Donc, tu as en face de toi la personne qui ne peut pas réaliser son rêve parce que, toi, tu réalises le tien. Ce sont un peu des émotions contradictoires que tu vis à ce moment», a-t-elle confié.

Lorsqu’elle a su qu’elle gagnait, elle a immédiatement pointé sa mère dans la foule, les larmes aux yeux. «Elle m’a suivi pendant toutes ces années, à travers les hauts et les bas. Jamais je n’aurais pu accomplir ce rêve-là si je ne l’avais pas eu derrière moi, c’est vraiment elle qui m’a ramassée à la petite cuillère parfois quand j’avais des doutes; c’est elle qui a essuyé mes larmes, mais c’est aussi elle qui a été là pour célébrer cette victoire!», a lancé Maya Caron avec beaucoup d’émotions dans la voix.

«Jamais je n’aurais pu accomplir ce rêve-là si je n’avais pas eu ma mère derrière moi.»(Photo : gracieuseté)

Une tournée à venir

Les prochains mois seront fort occupés pour la nouvelle Miss Galaxy Canada puisqu’elle entreprendra une tournée des écoles afin de parler entre autres de la prévention de la violence conjugale, une cause qui lui tient particulièrement à cœur.

En tant que répartitrice au 9-1-1, elle a pu constater à quel point c’était très présent dans bien des appels qu’elle reçoit et c’est pour cette raison qu’elle a créé sa propre plateforme de prévention, Beyond The Call.

Maya était particulièrement heureuse de constater que plus de 200 000 personnes ont suivi son cheminement lors des trois jours de la compétition, ce qui donne encore plus de visibilité à la cause qu’elle défend et à sa plateforme de sensibilisation. Quant à la finale internationale, la jeune femme ne se cache pas qu’elle espère bien décrocher une autre couronne. «J’étais la première Québécoise à gagner le titre au Canada, et là je me dis pourquoi ne pas être la première Québécoise à remporter l’international!» conclut la nouvelle Miss Galaxy Canada.