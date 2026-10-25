Le Club de curling de Boucherville a été nommé «Club de l’année» par Curling Québec pour la saison 2025-2026. Le prix Méritas souligne notamment les efforts de modernisation du club, l’organisation de ses activités et les performances de ses membres.



Au cours de la dernière année, le club a entrepris des rénovations de ses installations et amorcé un virage numérique. Il a aussi été reconnu pour les tournois qu’il organise dont, depuis quelques années, les Championnats canadiens de curling en fauteuil roulant, et pour ses membres dont certains participent à des compétitions d’envergure provinciale, nationale et même internationale.



La remise officielle du prix aura lieu le samedi 7 novembre, dans les installations du club, et dans le cadre du déjeuner mensuel du maire Jean Martel.



S’initier

Les citoyens pourront profiter de cette journée pour découvrir le curling gratuitement de 10h à 14 h.

Le club souhaite particulièrement attirer des jeunes de 10 à 16 ans pour assurer la relève. Les participants doivent apporter des chaussures aux semelles très propres. Le port du casque est obligatoire pour les jeunes de 12 ans et moins et fortement recommandé pour les autres.