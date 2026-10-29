Le programme BiblioQualité vise à reconnaître les efforts d’investissement des municipalités dans leurs bibliothèques publiques et celle de Varennes se distingue année après année. Les plus récents résultats du programme indique que ce lieu de culture par excellence a obtenu un résultat de 94%.

Cette évaluation confirme l’excellence de la Bibliothèque de Varennes, qui se classe parmi les établissements les plus performants au Québec.

Il est à noter qu’en 2025, l’équipe de la Bibliothèque Jacques-Lemoyne-de-Sainte-Marie a pu constater une progression de plusieurs indicateurs d’utilisation, soit environ 200 000 prêts, plus de 102 000 visites et 417 activités tenues au cours de l’année, soit plus d’une par jour en moyenne.

Rappelons que le programme BiblioQualité reconnaît les efforts d’investissement réalisés par les municipalités dans leurs bibliothèques publiques, alors que l’évaluation repose sur les dépenses d’acquisition, les heures d’ouverture, la superficie, les places assises et les ressources humaines.

La première bibliothèque municipale à consommation d’énergie nette zéro au Canada se classe par ailleurs au 92e rang percentile parmi les villes québécoises membres de l’Association des bibliothèques publiques du Québec – ABPQ.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs citoyens ont applaudi en prenant connaissance de cette bonne note, en soulignant l’excellence du personnel et de la section Littérature Jeunesse.