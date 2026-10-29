L’Épicerie solidaire de Sainte-Julie a célébré son troisième anniversaire le 21 septembre dernier et la directrice de la Maison de l’Entraide, Nathalie Garand, rappelle fièrement que ce magasin d’alimentation est ouvert à tous et que chaque achat contribue du même coup à soutenir la mission de son organisme qui vient en aide à la communauté.

Mme Garand souligne que l’Épicerie solidaire offre des produits frais, des produits non périssables et des produits ménagers pour tous à des prix plus que compétitifs, sans compter les nouveautés qui sont régulièrement ajoutées sur les tablettes.

On retrouve au 508, boul. Jules-Choquet, local C, une variété de produits, que ce soit aliments frais, congelés, produits non périssables, boissons, desserts, produits ménagers, etc.

L’Épicerie solidaire relève de la Maison de l’Entraide de Sainte-Julie, avec qui elle partage la mission de soutenir les familles et les personnes vivant des difficultés économiques en leur offrant une aide concrète, tout en favorisant l’inclusion sociale et la solidarité au sein de la communauté.

La directrice précise que les revenus générés par l’Épicerie solidaire contribuent donc à maintenir les services offerts auprès de la communauté, dont le service d’aide alimentaire, le soutien aux familles, l’accompagnement, et plusieurs autres actions auprès des personnes et familles de Sainte-Julie.

Nathalie Garand a mentionné qu’elle et son équipe ont ouvert il y a trois ans l’Épicerie solidaire en plein milieu d’un «désert alimentaire» pour trois des résidences pour aînés à Sainte-Julie, afin qu’ils aient une option à proximité. «L’Épicerie solidaire est ouverte à tous et nous avons plusieurs ententes avec des fournisseurs locaux. Nous offrons aussi des produits sans lactose et sans gluten», souligne la directrice, avant de lancer un appel à découvrir ou redécouvrir cette ressource qui s’adresse à tous.