Le nouveau député de Montarville, Mathieu Lavoie, s’est vu confier les dossiers de la famille, des entreprises en démarrage et de la Montérégie au sein du caucus libéral.

Le chef du Parti libéral du Québec et de l’opposition officielle, Charles Milliard, a annoncé le 23 octobre la répartition des responsabilités parlementaires entre les députés de son parti.

Mathieu Lavoie entend notamment rencontrer des organismes familiaux, des entrepreneurs et des élus de la région afin de cerner leurs priorités.

Rassemblement

Par ailleurs, l’Association libérale de Montarville organise un rassemblement sous le thème Bâtir Montarville ensemble le 9 novembre de 18h à 20h à La Cage (1180, Place Nobel, Boucherville). Cela sera également l’occasion d’échanger avec le député. Inscription: [email protected]