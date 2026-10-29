Les travaux dans le centre commercial des Promenades Montarville compliquent les déplacements des résidents de la résidence pour personnes âgées Caléo vers le surpermarché Provigo.

Pour des aînés, se rendre à l’épicerie pourrait devenir compliqué cet hiver. Les travaux dans le mail pour accueillir un nouveau commerce de vélos ont entraîné la fermeture des portes du centre près du Provigo, qu’ils utilisaient pour ensuite accéder au supermarché.

Cette situation inquiète notamment Colette Peloquin qui est à l’origine d’une démarche visant à trouver une solution. «On est environ 400 au Caléo», estime-t-elle. «Auparavant, on pouvait entrer dans le centre par la porte arrière, marcher à l’intérieur, pour se diriger au Provigo.»

Or, le nouveau commerce occupera dorénavant cet espace, explique Mme Peloquin, de sorte que les ainés doivent maintenant passer par la pharmacie Jean-Coutu, sortir et marcher à l’extérieur pour rejoindre le Provigo.

Mme Peloquin estime que ce déplacement à pied à l’extérieur comporte des risques de sécurité en hiver «avec la présence de neige et de glace», insiste-t-elle.

«Moi, je n’ai pas de déambulateur, j’ai 74 ans, mais il y a des gens ici qui ont 85 et même 90 ans.»

Un passage à trouver

Mme Peloquin indique qu’elle a déjà discuté de la situation avec la direction du Caléo, sans qu’une solution ait été proposée jusqu’à présent. Elle souhaite qu’un passage temporaire, même étroit, puisse être aménagé à l’intérieur du mail, adjacent au futur commerce de vélos, afin de permettre aux résidents de continuer à se rendre au Provigo sans devoir marcher dehors.

Elle mentionne par ailleurs que plusieurs résidents ne peuvent pas compter sur les commandes d’épicerie en ligne, parce que, soit ils ne sont pas à l’aise avec un ordinateur, ou soit ils n’en possèdent pas.

Joint à ce sujet, Jeff Clayton, copropriétaire des Promenades Montarville, confirme qu’aucun accès intérieur ne pourra être maintenu à cet endroit. Le nouvel aménagement commercial, qui prévoit l’installation du magasin de vélos, nécessite la fermeture de l’entrée située près du Provigo.

«Pour le moment, on n’a pas une autre solution parce que ce n’est pas possible de faire un autre passage», explique-t-il.

Le copropriétaire se dit toutefois ouvert à examiner des idées pour faciliter les déplacements des résidents. Il dit avoir discuter avec la directrice générale de la résidence Caléo mais que pour l’instant, aucune mesure concrète n’a cependant été arrêtée.

Au moment de mettre sous presse, la directrice générale de la résidence Caléo n’avait pas retourné nos appels.