Le projet de revitalisation de la cour extérieure du Centre d’hébergement De Lajemmerais à Varennes a obtenu récemment un appui de taille, alors que la Fondation Mirella et Lino Saputo a remis un don de 350 000$ pour sa réalisation.

Ce geste, qualifié «d’exceptionnel» par la présidente de la Fondation Lajemmerais, Diane Duplin, permettra de transformer le milieu de vie des aînés.

«Ce précieux soutien permettra de revitaliser la cour extérieure et de la transformer en un espace sécuritaire, accessible et stimulant, conçu pour favoriser le bien-être des résidents et leur permettre de profiter davantage du plein air avec leurs proches», a précisé Mme Duplin.

Elle ajoute que ce nouvel aménagement comprendra entre autres des espaces verts, un jardin sensoriel, des aires de détente ainsi que des minimaisons accessibles servant de kiosques thématiques.

Le concept de ce projet de revitalisation a été conçu en prenant particulièrement en compte les personnes vivant avec des troubles neurocognitifs, afin de leur offrir un environnement rassurant et adapté à leurs besoins.

«La Fondation Lajemmerais exprime sa profonde gratitude à la Fondation Mirella et Lino Saputo pour sa confiance et sa générosité. Grâce à cet engagement remarquable, un projet porteur de sens pourra prendre vie et contribuer durablement au mieux-être de nos aînés. Ensemble, nous faisons une différence dans la vie de nos aînés», a ajouté Mme Duplin.