Le député de Pierre-Boucher – Les Patriotes – Verchères, Xavier Barsalou-Duval, travaille depuis plus d’un an sur les causes et conséquences du phénomène inquiétant des chauffeurs à rabais. Il a récemment dévoilé une minisérie documentaire de 10 épisodes sur ce qu’il qualifie sur le «fléau».

Il dit qu’il a été «profondément scandalisé» par tout ce qu’il a pu découvrir au fil de ses recherches sur cet enjeu. Il espère que sa minisérie va forcer le gouvernement à agir «avec vigueur pour endiguer ce cancer».

Credit: Christian Diotte, House of Commons Photo Services

Le député explique notamment le stratagème «Chauffeur Inc.» qui s’est répandu, au point de même de devenir la norme en Ontario, selon lui.

Travailleurs exploités

Dans sa première capsule, le député parle des enjeux qui seront traités au fil des reportages. «On va voir des situations de camions dangereux et mal entretenus qui se retrouvent sur les routes; des chauffeurs mal formés qui sont sous-payés, qui sont dans des camions dans lesquels ils ne devraient jamais se retrouver. On va parler aussi des travailleurs immigrants qu’on va exploiter, qu’on va abuser à cause de leur situation pour les faire travailler dans des conditions insoutenables.»

«On va parler d’heures de conduite qui sont dépassées, de fraudes et du stratagème de «Chauffeur Inc.», soit de camionneurs forcés à s’incorporer pour sauver des coûts. On parle d’économie de 30 à 40%, puis aussi, en fait, d’une question de responsabilité professionnelle que l’employeur véritable n’a pas besoin de répondre pour les actes qui sont faits par le chauffeur.»

«Ça mène à des chauffeurs sous pression qui ne respecte pas les règles, qui se font attraper comme des cas de 57 heures en ligne et de 87 heures en ligne, sans pause réglementaire», déplore le député.

«Ça mène aussi à une augmentation substantielle du nombre d’accidents. Par exemple, au niveau canadien, les accidents menant à des décès impliquant des poids lourds, en 2020, on était autour de 336 accidents, alors qu’en 2023 on était rendu à 399. Au Québec seulement, on vient d’avoir deux années records où, entre 2022 et 2023, il y a eu une augmentation de 35% du nombre d’accidents. En 2025, un record absolu en 16 ans où, pour la première fois, on a dépassé le nombre de 100 décès sur la route» s’insurge M. Barsalou Duval.

Pratiques «immorales»

«Attendez-vous à être choqués, parce qu’il est révoltant de voir à quel point les libéraux ont été inactifs et parfois même complices de ces entreprises aux pratiques complètement immorales. Les choses doivent changer. Ottawa doit ouvrir les yeux et prendre le taureau par les cornes afin de rétablir la sécurité sur nos routes.»

Le député revient aussi à la charge avec une série de solutions portées à la fois par le Bloc Québécois et l’ensemble de l’industrie du camionnage.

Il est possible de visionner la première capsule de la minisérie documentaire en suivant ce lien.

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Camions, permis frauduleux, failles du système : qui protège vraiment les usagers de la route?

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