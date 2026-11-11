Comment le plancher de bois franc crée-t-il une ambiance chaleureuse et élégante pour les réceptions des fêtes?

Le plancher de bois franc d’ingénierie ou massif constitue l’élément central pour transformer un rez-de-chaussée en un espace convivial et raffiné lors des rassemblements familiaux de novembre et décembre. Dans les résidences de Sainte-Julie, Varennes et Boucherville, l’aire ouverte réunissant le salon et la salle à manger gagne en grandeur visuelle grâce au grain fluide des essences nobles. La texture naturelle du bois absorbe les échos sonores générés par les grands groupes tout en diffusant une lueur chaleureuse sous les éclairages tamisés des fêtes.

Donnée technique : La couche de finition au dioxyde d’aluminium appliquée sur nos planchers de bois protège la surface contre l’usure prématurée causée par le va-et-vient des invités et les talons hauts.

Les atouts majeurs du bois franc pour votre aire ouverte :

Un prestige intemporel : Rehausse instantanément la valeur esthétique et immobilière de la propriété.

Rehausse instantanément la valeur esthétique et immobilière de la propriété. Une excellente isolation acoustique : Atténue les bruits de pas et les résonances lors des fêtes.

Atténue les bruits de pas et les résonances lors des fêtes. Une harmonie visuelle : Unifie la cuisine, la salle à manger et le salon sans coupure visuelle.

Comparatif des finis de bois franc pour résister aux réceptions de fin d’année

Sélectionner le bon lustrage permet de dissimuler les micro-rayures accidentelles tout en facilitant le nettoyage après le départ des invités. Voici les caractéristiques des finis disponibles en magasin :

Fini mat contemporain : Masque presque totalement la poussière, les traces de pas et les petites égratignures — Idéal pour les familles actives avec enfants et animaux.

Masque presque totalement la poussière, les traces de pas et les petites égratignures — Idéal pour les familles actives avec enfants et animaux. Fini satiné classique : Offre un équilibre parfait entre une légère réflexion de la lumière et une dissimulation efficace des imperfections — Le choix le plus populaire pour les salles à manger.

Offre un équilibre parfait entre une légère réflexion de la lumière et une dissimulation efficace des imperfections — Le choix le plus populaire pour les salles à manger. Fini brossé ou texturé : Accentue le relief naturel du grain de bois pour camoufler les impacts légers — Recommandé pour les zones à très fort trafic.

Les conseils de nos spécialistes pour recevoir sans crainte

Déposer un paillasson d’absorption à l’entrée principale empêche le sable et l’eau fondue d’endommager le vernis dès l’arrivée des convives. Pensez également à fixer des coussinets de feutre sous les pieds des chaises de la salle à manger.

Règle de design : Assortissez la teinte de vos lattes de bois aux sous-tons de vos armoires ou de votre vaisselle pour créer un fil conducteur harmonieux dans toute la pièce.

Pour sélectionner l’essence noble qui illuminera votre aire ouverte avant l’arrivée des convives, passez rencontrer l’équipe de designers-conseils de notre succursale Déco Surfaces Sainte-Julie.