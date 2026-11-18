Découvrez le bridge avec Association des joueurs de bridge de Boucherville

Le bridge est un jeu de cartes qui se joue à quatre, en équipes de deux. Une partie comprend des enchères, puis le jeu des cartes. Une équipe tente de réaliser son contrat tandis que l’autre cherche à l’en empêcher. Le bridge se pratique souvent en club sous la formule du duplicata : les mêmes donnes sont jouées à plusieurs tables et les résultats sont comparés.

Fondée en 1991, l’AJBB offre trois séances par semaine. Vous souhaitez découvrir ce jeu ? Communiquez avec nous pour en savoir davantage.

Horaire : lundis soir, mardis et vendredis après-midi.

Lieu : Centre communautaire St-Louis

Information : 514 247-2613, [email protected], bridgeboucherville.com

Société d’horticulture et d’écologie de Boucherville : Conférence

LA SOCHEB présente la conférence Connaître nos variétés de pommes, bienfaits pour la santé, dégustation. Nous y parlerons de l’importance de connaître cette culture, entre autres les variétés de pommes cultivées ici pour bien les utiliser, et les avantages pour la santé. Nous découvrirons aussi des produits faits avec nos pommes (vinaigre de cidre, jus, confitures, etc.). Rosalie et Thomas Charbonneau, conseillers au Verger de la Savane, seront nos conférenciers.

Horaire : 18 novembre, 19 h 30

Lieu : Centre multifonctionnel Francine-Gadbois, salle A

Tarif : Gratuit/membre, 7 $/non-membre.

Inscription : Sur place, avant le début de la conférence. Veuillez vous présentez à l’entrée de la salle.

Information : [email protected]

Théâtre Jankijou présente Le Magicien d’Oz

À la suite du succès remporté l’an dernier avec Le Grincheux de Noël, le Théâtre Jankijou de Boucherville serait très heureux de vous accueillir de nouveau à l’occasion de son spectacle familial annuel.

Cette année, nous vous proposons Le Magicien d’Oz, adapté et traduit par notre metteur en scène M. Patrick D. Campbell, qui collabore avec Jankijou depuis plus de 20 ans. D’une durée de 60 à 75 minutes, le spectacle s’adresse à toute la famille, dès l’âge de 5 ans.

Après avoir été transportée par une tornade dans le royaume magique d’Oz, Dorothée entreprend un voyage pour retrouver le magicien qui pourra l’aider à rentrer chez elle. Accompagnée de nouveaux amis, elle devra affronter la méchante sorcière de l’Ouest au cours de cette aventure remplie de courage et d’amitié.

Pour rester informé de nos activités, abonnez-vous à l’infolettre sur notre site web et suivez-nous sur Facebook !

Horaire : 27 novembre 19 h | 28-29 novembre 10 h et 14 h

Lieu : Centre multifonctionnel Francine Gadbois

Tarif : 8 $/enfant 12 ans et moins et 12 $/adulte (plus frais de billetterie) en ligne https://lepointdevente.com/billets/magiciendoz. 10 $/enfant ou 15 $/adulte à la porte (argent comptant seulement). GRATUIT pour les 3 ans et moins.

Information et inscription : www.jankijou.com, [email protected], https://www.facebook.com/jankijou/?locale=fr_CA 514-605-2599

Cercle de fermières : Expo-Cadeaux 2026

Le Cercle de Fermières Boucherville vous invite chaleureusement à son incontournable Expo-Cadeaux annuelle ! Venez célébrer notre savoir-faire patrimonial et dénicher des trésors artisanaux uniques, parfaits pour vos cadeaux de fin d’année. L’événement se déroulera au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois selon l’horaire suivant :

Vendredi 20 novembre, 19 h à 21 h

Samedi 21 novembre, 9 h à 16 h

Dimanche 22 novembre, 9 h à 15 h 30

Pour ne rien manquer des nouveautés, suivez-nous sur Facebook !

Information : [email protected]

L’Ensemble vocal Les Tournesols annonce leur spectacle de Noël

Dans le contexte géopolitique mondial tumultueux que nous connaissons cette année, c’est sous le thème paix et lumière que l’Ensemble vocal Les Tournesols présentera son concert de Noël. Venez vivre ce moment de paix et lumière avec nous.

Bienvenue à tous !

Horaire : Dimanche 6 décembre, 14 h 30

Lieu : Église Sainte-Famille

Tarif : 30 $/prévente, 35 $/à la porte, 10 $/14 ans et moins

Billets disponibles au Café centre d’art.

Information : www.choeurlestournesols.ca, [email protected]

Société micro-informatique de Boucherville : rencontres à venir

Groupe de bénévole pour vous aider à résoudre vos problèmes d’informatique : ordinateur, laptop, tablette et plus.

Sujets de nos prochaines rencontres :

Paramétrage de cellulaire, d’ordinateur, de tablette et de laptop

Comment bien nous protéger des arnaques sur Internet

La sauvegarde de vos données

Une période de questions termine chaque rencontre.

Pour faire suite à la conférence du Centre d’action bénévole de Boucherville : Nous pouvons vous aider à vous protéger!

Horaire : Lundi, 9 h à 12 h

Lieu : Centre multifonctionnel Francine-Gadbois

Tarif : 10 $/rencontre ou 70 $ pour la saison automne-hiver

Information : Michel Rioux, 450 449-7042

Action Santé 50 ans et plus : Inscriptions d’hiver en cours

Session d’hiver 2027 : du 4 janvier au 22 avril (15 semaines)

Les inscriptions pour la session d’hiver sont lancées ! Nous vous invitons à découvrir nos nombreux cours en consultant le Bien Vieillir à Boucherville, ou en visitant notre site web.



Lieu : Centre multifonctionnel Francine-Gadbois

Information : [email protected], www.actionsante50.com

École de danse de Boucherville : Inscriptions d’hiver en cours

Venez danser avec nous cet hiver ! Les inscriptions seront ouvertes à tous dès le 24 novembre à 12 h. Des cours de danse adaptés à tous les âges et niveaux vous attendent !

Pour les tout-petits, découvrez l’atelier parent-enfant (2-3 ans) et les cours d’initiation à la danse (3-6 ans). Pour les enfants, adolescents et adultes, nous proposons des cours de ballet, jazz, contemporain, hip-hop et breaking. Nous offrons également un cours de hip-hop destiné aux garçons.

Saviez-vous que nous offrons également des cours de danse réservés aux adultes de 30 ans et plus dans les styles mentionnés ci-dessus ?

Découvrez également notre nouveau cours Multi danse 50 ans et plus, les lundis à 16 h 15. Une belle occasion d’explorer plusieurs styles de danse dans un même cours !

Venez bouger, vous amuser et partager de beaux moments dans une ambiance conviviale et inclusive. La session commence le 15 janvier !

Lieu : Centre multifonctionnel Francine-Gadbois

Information : www.ecolededansedeboucherville.ca, [email protected]

Entr’Aînés Actifs : Inscriptions d’hiver en cours

Les inscriptions pour la session d’hiver 2027 sont commencées pour toutes les activités offertes par Entr’Aînés actifs. Les kinésiologues expérimentées de Kinik sont à votre disposition. Consultez notre site pour découvrir notre programmation et pour vous inscrire. Dépêchez-vous de réserver votre place !

Horaire : Session du 11 janvier au 5 avril

Tarif : Selon le cours. Paiement par virement Interac, chèque ou argent comptant.

Information/Inscription : Kinik au 450-500-0769, entrainesactifs.wixsite.com/boucherville

Club de conditionnement physique de Boucherville : Inscriptions d’hiver en cours

Envie de bouger, de vous remettre en forme ou simplement de prendre du temps pour vous cet hiver ? Découvrez notre vaste choix d’activités physiques à Boucherville : Zumba, Pilates, cardio, Stretch-Tonus, Qi Gong et bien plus encore !

Consultez notre programmation complète et inscrivez-vous en ligne sur notre tout nouveau site web. Inscriptions en cours ! Bougez à votre rythme, faites le plein d’énergie et commencez l’année du bon pied. Au plaisir de vous retrouver cet hiver !

Horaire : Session du 9 janvier au 16 avril

Tarif : selon le cours

Information : 514 792-3104, www.clubactivitephysique.ca/boucherville.

Club de judo Boucherville : Inscriptions d’hiver en cours

La saison est bien lancée au Club de Judo Boucherville ! Que ce soit pour découvrir le judo, bouger, développer sa conﬁance en soi ou relever de nouveaux déﬁs sportifs, le Club propose des programmes adaptés à tous les âges et à tous les niveaux. Au programme : judo pour enfants et adultes, cours récréatifs et compétitifs, ainsi que le programme Sport-Études.

Notre programme d’autodéfense pour femmes est également de retour, avec une approche fondée sur la prévention, la conﬁance en soi et l’apprentissage de techniques pratiques pour mieux réagir face à différentes situations.

Le club propose aussi des activités axées sur l’apprentissage de compétences essentielles, comme la chute sécuritaire (ukemi), une habileté fondamentale en judo qui peut également être utile au quotidien, notamment chez les aînés.

Les inscriptions sont toujours ouvertes ! Que vous soyez débutant ou expérimenté, jeune ou adulte, il n’est jamais trop tard pour monter sur les tatamis. Venez découvrir le judo avec nous !

Horaire et tarif : selon le cours

Lieu : Dojo du Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier

Information/Inscription : www.judoboucherville.com, [email protected]

Club de tennis de table de Boucherville : Inscriptions d’hiver en cours

Le Club de tennis de table vous invite à essayer un cours gratuitement, raquettes et balles fournies pour l’essai ! Inscription en cours pour la saison d’hiver.





Horaire :

Mercredi, 18 h à 18 h 50

Jeudi, 18 h à 18 h 50

Samedi, 8 h à 8 h 50 | 9 h à 9 h 50

Lieu : École secondaire de Mortagne (porte 4)

Tarif : Selon la catégorie

Inscription : Inscription en cours pour la saison d’hiver

Information : [email protected], 438-878-5401

La Recyclerie : Recherche des bénévoles

La Recyclerie (anciennement : Centre des générations de Boucherville / Grenier des aubaines) est un organisme d’économie circulaire qui redonne une deuxième vie aux objets, tout en stimulant l’engagement bénévole et la participation communautaire. Il soutient la communauté en redistribuant des surplus générés par la vente d’articles de seconde main à prix abordables.

URGENT BESOIN DE BÉNÉVOLES – Nous sommes à la recherche de préposés au service à la clientèle et de caissiers. Vous aimez travailler avec le public ? Joignez-vous à notre équipe !

Horaire :

Mardi, mercredi et vendredi de 11 h à 16 h 30

Samedi de 10 h à 15 h

Lieu : 61, rue De Montbrun

Inscription : Sur place ou en ligne au larecyclerie.ca/devenir-benevole

Librairie du bazar : Pour la paroisse Saint-Sébastien

Venez visiter la librairie du Bazar : vous y trouverez des livres, CD, DVD et disques de seconde main. Nouveaux arrivages réguliers ! Venez bouquiner et partager un café avec nos gentils libraires.

Tous les items que vous y trouverez proviennent des citoyens de Boucherville et retournent aux citoyens de Boucherville. Cette librairie contribue à recueillir des contributions pour l’entretien de l’église. Venez nous visiter l’un de ces prochains jeudis, nous aurons le plaisir de vous accueillir !

Horaire : Les jeudis, 10 h à midi

Lieu : 780 rue Pierre-Viger, salle Paul-Décarie

Tarif : gratuit (café, thé ou tisane offerts)

Information : 450 655-8311 poste 0, [email protected]