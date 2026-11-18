Les patineurs de vitesse de Sainte-Julie, Christo Toshkov et Alexandre Migner, ont impressionné les recruteurs qui étaient à Mississauga pour la finale nationale du Camp des recrues RBC. Ce faisant, les deux athlètes ont pu décrocher un financement et un parcours accéléré vers les Jeux olympiques.

Alexandre Migner a passé des tests de vitesse, de force, de puissance et d’endurance devant des recruteurs olympiques. (Photos de Kevin Sousa)

Ce programme de détection des talents olympiques réunissait plus de 3 000 participants âgés de 14 à 25 ans lors du Camp des recrues RBC 2026, et seuls 100 athlètes ont été invités à la finale qui s’est tenue à Mississauga le 3 octobre dernier, dont les deux patineurs julievillois.

Tout au long de leur parcours, Christo Toshkov et Alexandre Migner ont passé des tests de vitesse, de force, de puissance et d’endurance devant des recruteurs olympiques issus de seize fédérations sportives nationales différentes.

Plusieurs autres facteurs ont été pris en compte par les recruteurs, dont les mensurations anthropométriques de l’athlète (taille, envergure, etc.), des tests spécifiques liés à leur discipline ainsi que leur parcours sportif en compétition.

Seulement 35 des 100 finalistes ont été sélectionnés afin de bénéficier d’un financement pour les aider dans leur progression. Ce financement est jumelé à une place dans le programme national de développement de l’une des disciplines partenaires, d’un accompagnement par des athlètes olympiques de RBC et d’un parcours accéléré vers les Jeux olympiques.

Depuis la création du programme en 2016, 307 athlètes ont été sélectionnés comme Futurs athlètes olympiques RBC et 28 ont participé collectivement à quatre Jeux Olympiques, récoltant un total de 14 médailles pour perpétuer l’héritage olympique du Canada.