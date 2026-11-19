Un événement survenu le 13 novembre dernier sur le terrain de l’école secondaire le Carrefour, à Varennes, a mené à une spectaculaire intervention policière qui a nécessité la fermeture temporaire de l’autoroute 30 à Sorel-Tracy, à la hauteur de la sortie du boulevard des Érables.

L’opération policière filmée par un témoin de l’incident a abondamment circulé sur les réseaux sociaux. Elle ciblait l’arrestation d’auteurs présumés d’un échange pouvant impliquer une arme à feu rapportée ce même jour dans la cour d’école de l’établissement secondaire varennois.

Précisons que la Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent (RIPRSL) a reçu un appel le 13 novembre vers 14h44 concernant une transaction qui se déroulait sur le terrain de l’école secondaire le Carrefour. À la suite de cet échange, une des personnes impliquées aurait exhibé un objet ressemblant à une arme de poing. Des personnes présentes sur les lieux ont alors rapporté la situation aux policiers.

Les patrouilleurs de la Sûreté du Québec ont ensuite localisé ce qui semblait être le véhicule suspect et ils ont procédé à l’interception de l’automobile, avec leurs collègues de la RIPRSL. Sur la vidéo, on voit un des jeunes lever les bras dans les airs, puis s’agenouiller au milieu des véhicules policiers.

La fermeture de l’autoroute 30 à cette hauteur a été nécessaire pendant un certain temps puisque l’appel faisait état d’une arme à feu qui pouvait être en possession des suspects.

Au terme de cette opération menée en collaboration avec la RIPRSL, cinq personnes ont été arrêtées, soit quatre mineurs et un adulte. Ils ont été rencontrés par les enquêteurs de la Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent, qui est responsable de ce dossier.

Ces personnes pourraient faire face à des accusations en lien avec l’événement survenu à Varennes et l’enquête se poursuit afin d’en établir les circonstances. «Les cinq individus ont été libérés en attente de la suite des procédures et l’enquête suit son cours», a précisé pour sa part le sergent sociocommunautaire de la RIPRSL, Philipe Lapointe.