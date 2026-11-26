Retrouvé***Un avis de disparition a été émis par la Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent, qui sollicite la collaboration de la population afin de retrouver M. Yves Pinet, 59 ans, résident de Chambly. On ajoute qu’une mobilisation rapide du public est donc souhaitée.

Selon le service de police, les circonstances entourant sa disparition suscitent des inquiétudes quant à sa sécurité. Selon les informations disponibles, M. Pinet a quitté son domicile le 22 novembre vers 22h et, depuis ce temps, il n’a pas été revu et demeure introuvable.

On précise qu’au moment de sa disparition, il circulait à bord d’un Ford F-150 2010 de couleur or, immatriculé 977 TWL. Le véhicule serait muni de roues en acier noires.

M. Pinet mesure 5 pieds et 6 pouces (1 mètre 68) et pèse 191 livres (87 kg). Il a les cheveux gris, les yeux bleus, il porte des lunettes et la barbe.

Au moment de sa disparition, il portait les mêmes vêtements que sur photographie, car elle a été prise le même jour.

Toute personne ayant aperçu monsieur Pinet ou possédant des informations pouvant aider les autorités à le retrouver est priée de communiquer de façon confidentielle avec le 9-1-1 ou à Info-Crime au 450 922-7001, poste 399.