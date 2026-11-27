Un instructeur de l’école de conduite Tecnic, Patrick Dagenais, a été arrêté le 20 novembre par le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL), à la suite d’une enquête portant sur une agression sexuelle.

Selon le SPAL, les faits reprochés seraient survenus le 13 novembre dans l’arr. de Saint-Hubert. L’homme de 51 ans a été arrêté une semaine plus tard.

Il a comparu devant le tribunal et a été remis en liberté sous certaines conditions imposées par la cour.

Les enquêteurs estiment par ailleurs avoir «des sérieuses raisons de croire que d’autres personnes pourraient avoir été victimes ou détenir de l’information pertinente en lien avec cette enquête».

Le SPAL lance ainsi un appel à tous afin d’identifier toute victime potentielle ou tout témoin qui aurait été en contact avec le suspect.

Toute personne croyant avoir été victime ou témoin des agissements reprochés à Patrick Dagenais peut communiquer avec les enquêteurs au 450 463-7211.