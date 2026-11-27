Dans le cadre de l’audience publique du BAPE concernant le futur terminal portuaire de QSL International à Sorel-Tracy, le Comité pour la protection des berges du Saint-Laurent (CPBSL) exhorte Ottawa d’agir sans délai devant l’érosion accrue des berges dans l’étroit corridor fluvial entre Varennes et Contrecœur, en rappelant qu’un nouveau projet ne pourrait qu’aggraver une situation déjà fort préoccupante.

Le CPBSL a brandi un récent reportage de l’émission La Facture où on y voit les murs de protection détruits et en ruines, les terrains qui s’effondrent et les arbres centenaires déracinés.

«Le gouvernement a dragué le fleuve et modifié sa nature pour en faire une voie maritime. Il a jadis bâti des ouvrages pour protéger les riverains, mais il les a abandonnés. Aujourd’hui, ces structures de béton s’effondrent dans le fleuve et menacent la santé du fleuve et des citoyens», déplore Micheline Lagarde, présidente du CPBSL.

Dans le reportage de La Facture, un expert consultant en développement durable et éco-ingénierie, Pierre Bertrand, souligne que la garde côtière ramasse une centaine d’arbres matures chaque année dans le fleuve. Il ajoute que les murs de béton arrachés démontrent les effets destructeurs des vagues des navires commerciaux, qui sont de plus en plus nombreux.

La CPBSL répète que l’augmentation de la capacité du Port de Montréal de 60% au futur Port de Contrecœur pour les conteneurs, ne ferait qu’aggraver la situation. Cela entraînerait une érosion accélérée des rives, la contamination chimique de l’eau, la prolifération d’espèces envahissantes et de la pollution atmosphérique, mentionne l’organisme citoyen.

«Le gouvernement doit intervenir maintenant pour stopper cette catastrophe. Il en va de la survie des milieux humides, des herbiers aquatiques et de terrains perdus à jamais», a déclaré Mme Lagarde dans le cadre de l’audience publique du BAPE.