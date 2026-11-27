La contamination des sols vient compliquer deux projets de construction à Boucherville. Alors que les travaux sont suspendus au coin des boulevards de Mortagne et De Montarville, le terrain du 633, boulevard Marie-Victorin a, pour sa part, été décontaminé au cours des dernières semaines. La construction peut donc se poursuivre, même si une résidente du secteur dit être toujours incommodée par des odeurs de soufre.

Au coin des boulevards de Mortagne et De Montarville, le chantier est à l’arrêt. Le terrain, qui a accueilli pendant plusieurs années une station-service exploitée par Canadian Tire, devait notamment recevoir une succursale de la Banque de Montréal (BMO), qui souhaitait quitter ses locaux du centre commercial Promenades Montarville.

Or, les travaux d’excavation ont permis de découvrir une contamination des sols plus importante que prévu. L’entrepreneur a quitté les lieux et le projet est suspendu, indique le directeur général de la Ville, Roger Maisonneuve.

La Ville est actuellement en discussion avec le propriétaire du terrain pour connaître ses intentions. Elle lui a également transmis une mise en demeure lui demandant de remettre les lieux en état, notamment en remblayant le trou laissé par les travaux et en retirant les clôtures, afin que le terrain soit sécurisé pour l’hiver.

Le propriétaire devra faire décontaminer le terrain et fournir les rapports nécessaires à la Ville. Tant que celle-ci n’aura pas reçu les documents confirmant que les travaux ont été réalisés conformément aux règles, le chantier ne pourra pas reprendre.

La station-service qui occupait autrefois les lieux était locataire du terrain. Ce n’est donc pas Canadian Tire qui en est le propriétaire actuel, précise M. Maisonneuve.

Des odeurs persistantes sur Marie-Victorin

Les travaux de décontamination sont terminés au 633 Marie-Victorin. (Photo: La Relève – Diane Lapointe)

Une autre situation a retenu l’attention d’une résidente du secteur du boulevard Marie-Victorin.

Vanessa Allard a écrit à la Ville pour signaler des odeurs persistantes de soufre, comparables à celles d’œufs pourris, à proximité du chantier situé au 633, boulevard Marie-Victorin, à l’angle de la rue De Muy.

Selon cette résidente, les odeurs sont surtout perceptibles tôt le matin et en soirée, après la fin des travaux de la journée. Elle se questionne surtout sur la qualité de l’air et la gestion des sols excavés.

Dans une réponse datée du 10 novembre, la Ville lui a confirmé que le sol était effectivement contaminé et qu’un permis avait été délivré pour procéder à la décontamination. La terre contaminée a été transportée vers un site spécialisé. Un rapport signé par des ingénieurs chimistes avait également été fourni dans le cadre de la demande de permis.

Selon Roger Maisonneuve, l’entrepreneur a avisé la Ville après avoir découvert (entre le 26 août et le 4 septembre) la contamination lors des travaux d’excavation. Il a ensuite fait analyser la situation par un professionnel et procédé à la décontamination.

«On a un rapport (déposé le 16 novembre) en bonne et due forme, fait par un chimiste reconnu, qui confirme que la décontamination a été faite selon les règles de l’art», indique le directeur général.

Des hydrocarbures et des HAP

Le rapport de réhabilitation environnementale dont <@Ri>La Relève<@$p> a obtenu copie indique la présence d’hydrocarbures pétroliers et d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), des substances que l’on retrouve notamment dans certains produits pétroliers et dans les résidus de combustion.

Les travaux de caractérisation ont été réalisés du 30 septembre au 2 octobre par la firme Matenviro, mandatée par le propriétaire, Rodès inc. Les analyses ont permis de délimiter une zone contaminée dans le sol.

Les travaux de réhabilitation ont ensuite été effectués le 30 septembre, sous supervision environnementale. Les sols contaminés ont été excavés, chargés et transportés vers un site autorisé, Solum Environnement, à Saint-Amable.

Au total, 171,26 tonnes métriques de sols ont été évacuées, dont 48,32 tonnes présentant une contamination plus importante et 122,94 tonnes ayant un niveau de contamination inférieur.

Des échantillons ont été prélevés après l’excavation pour vérifier les résultats. Selon le rapport, les concentrations mesurées dans les sols laissés en place sont inférieures aux critères A du Guide d’intervention du ministère de l’Environnement. Ces résultats sont jugés conformes à un usage résidentiel. Le rapport conclut que les objectifs de réhabilitation ont été atteints.

Reprise des travaux

La Ville considère donc que le terrain est maintenant décontaminé et que les travaux de construction peuvent se poursuivre. Ils ont repris le 17 novembre.

Cela n’a toutefois pas mis fin aux préoccupations de Vanessa Allard, qui affirme que les odeurs de soufre sont toujours présentes, notamment après 21 h. Elle a d’ailleurs fait remarquer à la Ville que le chantier était déjà rendu à l’étape de la structure.

Roger Maisonneuve dit ne pas pouvoir expliquer la provenance de ces odeurs.

Questionné sur la possibilité que la contamination soit liée au garage Petro-T, situé de l’autre côté du boulevard, M. Maisonneuve précise que les analyses effectuées sur l’emprise de rue appartenant à la municipalité n’ont révélé aucune contamination. La Ville indique donc que les contaminants se trouvaient sur le terrain privé visé par les travaux.

Le terrain du 633, boulevard Marie-Victorin a notamment accueilli un petit restaurant pendant de nombreuses années, puis un bureau de courtage immobilier. En 2025, une demande de démolition a été adressée à la Ville. Le futur bâtiment accueillera un commerce au rez-de-chaussée et deux logements à l’étage.