Consulté par La Relève, le biologiste de Longueuil Richard Beauchemin propose une autre avenue pour gérer les populations de cerfs de Virginie dans les parcs nationaux, notamment ceux des Îles-de-Boucherville et du Mont-Saint-Bruno : organiser des chasses contrôlées, comme cela se fait dans les réserves fauniques du Québec.

Selon lui, cette formule, encadrée par le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et exploitée par la Sépaq, coûterait beaucoup moins cher que les opérations d’abattage actuelles. Elle pourrait aussi générer des retombées économiques dans les régions concernées. Le biologiste souligne d’ailleurs que les parcs seraient évidemment fermés durant la période de chasse, comme c’est le cas lors des opérations,

À titre d’exemple, les dépenses liées à la chasse au Québec ont atteint près de 1,3 G$ en 2022, selon les données du Ministère.

Cette solution ne pourrait toutefois pas être appliquée au parc Michel-Chartrand, à Longueuil, dont le territoire est trop restreint pour permettre la chasse. Pour ce parc, Richard Beauchmin privilégie plutôt une combinaison de mesures : déplacer une partie des cerfs vers des refuges ou d’autres milieux, comme le boisé Du Tremblay où la chasse est permise, et en stériliser certains. Il suggère même de réaliser un projet pilote avec des refuges animaliers, notamment en Ontario, où des cerfs provenant des États-Unis sont accueillis. Cela démontre, dit-il, que la relocalisation est possible.