Le temps des Fêtes approche à grands pas et le Sentier du père Noël revient au parc du Pré-Vert à Varennes, au plus grand plaisir des petits et des grands. Il est à noter toutefois que l’activité s’est avérée très populaire au fil des années, si bien que la Ville de Varennes a décidé que la Carte loisirs ou une preuve de résidence est obligatoire pour participer à l’événement.

Le Sentier du père Noël se tiendra les 4 et 5 décembre, de 18h à 21h au parc du Pré-Vert, tout près du Polydôme. Les familles varennoises auront droit à une immersion des plus agréables dans la magie des Fêtes alors qu’elles pourront profiter d’une foule d’animations dans une ambiance chaleureuse et sécuritaire.

Au programme, il y aura des animations, des personnages, des lutins et des jeux interactifs. Bien sûr, la grande vedette demeure le père Noël, qui accueillera les enfants pour une photo. De plus, une boîte sera disponible afin d’y déposer les cartes de souhaits.

Le Polydôme sera illuminé et accessible pour les adeptes de patinage libre. Il est donc suggéré d’apporter ses patins ou de les emprunter gratuitement sur place avec sa Carte loisirs. Les responsables suggèrent aussi d’apporter sa tasse réutilisable car il y aura du chocolat chaud gratuit sur place.

Cet événement se veut accessible et inclusif, puisque de 17h30 à 18h, il y aura des rencontres adaptées avec le père Noël, dans un cadre calme et sans longue attente. Le parcours sera adapté aux personnes utilisant des aides à la mobilité réduite.

Il y aura aussi un kiosque d’apaisement dans l’igloo avec un animateur, des coquilles antibruit et des objets sensoriels disponibles sur place. Du stationnement réservé aux personnes à mobilité réduite se trouvera près du site et des toilettes adaptées seront disponibles au pavillon de service du parc.