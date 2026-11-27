Saint-Constant pourrait devenir une destination sportive de premier plan au cours des prochaines années. Selon des informations rapportées par TVA Sports et Le Journal de Montréal, la municipalité s’apprête à accueillir une équipe de baseball professionnel ainsi qu’une formation de la Ligue de hockey junior Maritimes Québec (LHJMQ).

Une conférence de presse est prévue le lundi 30 novembre en présence des commissaires des deux circuits, Steve Tahsler et Mario Cecchini, ainsi que du maire de Saint-Constant, Jean-Claude Boyer.

Le projet prévoit l’arrivée d’une équipe de baseball dès 2029, tandis que la formation de hockey junior pourrait disputer sa première saison en 2030.

La nouvelle organisation de baseball évoluerait au sein de l’Association nationale de baseball professionnel (NAPB), autrefois connue sous le nom de Ligue Frontière, dans laquelle évoluent déjà les Capitales de Québec et les Aigles de Trois-Rivières.

Quant à la LHJMQ, son implantation à Saint-Constant marquerait son retour sur la Rive-Sud de Montréal après plus de trois décennies d’absence. Les Lynx de Saint-Jean-sur-Richelieu avaient quitté la région en 1995 pour devenir l’Océanic de Rimouski.

Des infrastructures sportives d’envergure

Selon les informations dévoilées par les médias de Québecor, le projet comprendrait la construction d’un stade de baseball pouvant accueillir environ 4 000 spectateurs ainsi que d’un aréna doté de deux patinoires.

La glace principale disposerait également d’une capacité d’environ 4 000 places, tandis que la seconde, notamment destinée au hockey mineur, pourrait accueillir quelque 300 spectateurs.

Un deuxième terrain de baseball, muni d’un dôme amovible permettant son utilisation à longueur d’année, ferait aussi partie du complexe.

Les travaux pourraient être amorcés dès le printemps 2027 dans le secteur de la base de plein air de Saint-Constant.

Des dirigeants sportifs expérimentés

L’homme d’affaires Pierre Gendron, ancien copropriétaire de l’Armada de Blainville-Boisbriand, serait au cœur de cette initiative aux côtés de Mark Weightman, dont le parcours professionnel comprend notamment des passages auprès du Rocket de Laval et des Lions de Trois-Rivières.

Les deux équipes seraient regroupées sous une même entité, qui développerait également un volet divertissement avec la présentation de spectacles.

L’arrivée éventuelle d’une concession à Saint-Constant pourrait par ailleurs constituer une première étape vers un élargissement de la LHJMQ, qui passerait de 18 à 20 formations.

Davantage de détails sur cet ambitieux projet sportif et récréatif devraient être dévoilés lors de la conférence de presse de lundi.